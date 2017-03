Immer mehr Menschen leiden unter Schlafstörungen

von DPA

Schlafstörungen entwickeln sich zur neuen Volkskrankheit. Eine Umfrage der Krankenkasse DAK-Gesundheit ergab: Fast 80 Prozent von über 5.000 Befragten zwischen 18 und 65 Jahren rangen im vergangenen Jahr mit Schlafproblemen. Das entspricht einem Plus von 66 Prozent innerhalb von zehn Jahren, heißt es im neuen DAK-Gesundheitsreport, den die Kasse am Mittwoch in Berlin vorstellte. Betroffen sind alle Altersgruppen.



Krankhafte Schlafstörungen gestiegen

Entsprechend hat sich die Einnahme von Schlafmitteln nahezu verdoppelt. Gaben bei einer DAK-Umfrage 2009 noch 4,7 Prozent an, in den vergangenen drei Monaten Schlafmittel genommen zu haben, waren es 2016 bereits 9,2 Prozent. Mittlerweile lassen sich auch immer mehr Menschen wegen Schlafstörungen krankschreiben.



Um fast 60 Prozent stiegen auch Insomnien an, also krankhafte Schlafstörungen. Fast jeder zehnte Befragte gab an, unter schweren Einschlaf- und Durchschlafstörungen sowie unter schlechter Schlafqualität zu leiden. In der Folge fühlten sich die Betroffenen tagsüber müde und erschöpft.



Grenze der Leistungsfähigkeit

Vor allem Arbeiter und Angestellte sowie an- und ungelernte Kräfte leiden an Insomnie. Weitere Risikogruppen sind Menschen mit häufigen Nachtschichten und Personen mit starkem Termin- oder Leistungsdruck. Fast ein Viertel der Betroffenen (24,4 Prozent) gab an, häufig an der Grenze der eigenen Leistungsfähigkeit zu arbeiten.



Auch die dienstliche Erreichbarkeit nach Feierabend und an Wochenenden kann zu krankhaften Schlafstörungen beitragen. Immerhin fast 13 Prozent der Betroffenen lesen außerhalb der Arbeitszeit berufliche Mails und werden ein- bis zwei Mal die Woche von Kollegen oder Vorgesetzten in der Freizeit und auch im Urlaub angerufen.



DAK-Chef Andreas Storm sieht dringenden Handlungsbedarf. Schlafstörungen erhöhten das Risiko für Depressionen und Angststörungen, zudem wisse man noch zu wenig darüber. "Wir brauchen mehr Forschung und mehr Expertise", sagte er. Vor allem in ländlichen Räumen fänden Betroffene kaum Ansprechpartner.