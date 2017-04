Sanitäter bei Einsatz in Eschenbach verprügelt und beraubt

Ein Angehöriger des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) war in der Nacht auf Sonntag auf eine Party im oberpfälzischen Eschenbach gerufen worden. Das berichtet die Polizei Eschenbach. Etwa 30 Personen feierten in einem kleinen Vereinsheim am Waldbad. Dabei wurde auch reichlich Alkohol getrunken.



Es war gegen 4.00 Uhr, als das BRK wegen einer Wundversorgung nach einer Schnittverletzung verständigt wurde. Ein Feiernder war wohl in eine zerbrochene Flasche gefallen und hatte sich dabei tiefe Schnittverletzungen in einer Hand zugezogen.



Ein BRK-Sanitäter traf bald ein und versorgte die Wunde. Während seines Einsatzes bemerkte er, wie sich einer aus der Gruppe der Feiernden an seinem offenen Einsatzkoffer zu schaffen machte. Daraufhin forderte ihn der Rettungssanitäter auf, dies zu unterlassen und drängte den Dieb zurück. Als Reaktion darauf wurde er festgehalten und mehrere Personen schlugen ihm ins Gesicht. Selbst verletzt alarmierte er die Polizei und zudem einen Rettungswagen für den verletzten 17-Jährigen aus Grafenwöhr. Der Jugendliche wurde ins Klinikum Weiden eingeliefert.



Erst später bemerkte der Sanitäter, dass aus seinem Einsatzfahrzeug ein Ausweis, eine einfache Warnweste, Kugelschreiben und eine schwarze Mütze mit eingestickten BRK Emblem entwendet wurden. Den Pass fand am nächsten Tag ein aufmerksamer Spaziergänger in der Nähe des Tatortes.



Sechs Jugendliche im Alter zwischen 19 und 23 Jahren konnten als mögliche Tatverdächtige ermittelt werden. Bis zum Eintreffen der Polizei hatten sich einzelne bereits entfernt. Wer letztendlich den Helfer schlug und die Sachen aus dem Auto entwendete, bedarf weiterer Ermittlungen. Bei drei Personen erbrachten die Alkoholüberprüfungen zwischen 0,7 und 1,7 Promille.



Der verletzte Sanitäter begab sich aufgrund zunehmender Schmerzen am nächsten Tag ins Klinikum Weiden. Dort diagnostizierte man eine leichte Gehirnerschütterung, abgebrochene Zähne und Prellungen im Gesicht. Bei der ersten Schilderung gab der Helfer an, dass einzelne Jugendliche sich auch schützend vor ihm stellten, um eine Eskalation zu verhindern.



Die Polizei Eschenbach bittet insbesondere diese Personen sich unter der Telefonnummer 09645/9204-0 zu melden, um die Schläger und den Dieb zu ermitteln