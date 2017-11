Salzburg: Rentner vergisst 20 000 Euro im Taxi

Ein 79 Jahre alter Rentner hat in Salzburg einen Umschlag mit 20 000 Euro im Taxi vergessen. Die Fahrerin fand das Kuvert und ging zur Polizei. Die Beamten konnten den Besitzer ausfindig machen, wie sie am Dienstag berichteten.



Finder können in Österreich Finderlohn bekommen. Wenn eine Sache richtig verloren wurde, sind es zehn Prozent des Wertes, wenn etwas vergessen wurde, fünf Prozent - das wären in diesem Fall 1000 Euro. Es liegt an der Taxifahrerin, ob sie den Anspruch anmelden will.