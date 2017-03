Pferd bleibt in Keramik-Masse stecken und erstarrt fast zur Statue

Lebensgefahr für das Pferd in Sachsen: Die Freiwillige Feuerwehr Zschoppach in Sachsen hatte am Samstag einen nicht alltäglichen Einsatz. Die Einsatzkräfte mussten ein Pferd aus einer Grube ziehen, die mit Schlamm-Keramik-Gemisch gefüllt war. Die Grube gehört zu einer nahegelegenen Firma.



Wie die Feuerwehr auf ihrer Facebook-Seite berichtet, rückten die Feuerwehrler gegen 17.49 Uhr zu der Grube aus und fanden das Pferd bereits zu Zweidrittel versunken und erschöpft vor.



Mit einem Radlader befreiten die Feuerwehrleute das wehrlose Tier. Laut Leipziger Volkszeitung wurde das Pferd danach ausgiebig geduscht.