Rezept: Grüner Spargel mit Mango und Veilchen

von DPA

Schnitzel, Schinken oder Rührei: Das sind die klassischen Begleiter für Spargel. Aber es geht auch mal anders.

Dieses Rezept empfiehlt Sternekoch Tim Raue:





Grüner Spargel mit Mango und Veilchen

(Zutaten für vier Personen)



Zwölf Stangen grüner Spargel

eine reife Thai Mango

100 Gramm Koriander

100 Milliliter Kokosmilch (gesüßt)

200 Milliliter Mangopüree

zwei Gramm Agar Agar

grünen Tabasco

Salz

Butter

etwas Speisestärke



Für die Dekoration: lila Hornveilchenblüten, Veilchenzucker



Die Kokos-Koriandercreme

Den Koriander in gesalzenem Wasser kurz blanchieren und in Eiswasser abschrecken. Die Kokosmilch aufkochen und mit etwas Speisestärke zu einer puddingartigen Konsistenz andicken und kalt stellen. Den Koriander und die angedickte Kokosmilch in einem Mixer zu einer glatten Creme pürieren und mit Salz und grünem Tabasco abschmecken. In eine Spritzflasche abfüllen.



Das Mangogelee

Mangopüree und Agar Agar zusammen aufkochen und kalt stellen. Sobald es ausgekühlt und geliert ist, das Ganze zu einer glatten Creme mixen und in eine Spritzflasche abfüllen. Die Mango schälen und mit einem Kugelausstecher pro Person zwei Kugeln ausstechen (alternativ mit einem Löffel Nockerln machen). Das untere Drittel der Spargelstangen schälen und rund zwei Zentimeter abschneiden, da dieser Teil meist faserig ist. Die Spargelstangen in einem Sud aus Salz, Zucker und Wasser je nach Dicke der Stangen etwa zwei bis vier Minuten kochen. Die noch heißen Spargelstangen in einer Mischung aus geklärter Butter und grünem Tabasco marinieren.



Anrichten

Drei Spargelstangen der Länge nach nebeneinander in die Mitte des Tellers legen und mit Butter-Tabasco-Marinade beträufeln. Links und rechts neben den Spargelstangen einen Punkt Mangogelee aufspritzen und eine Mangokugel darauflegen, diese mit etwas Veilchenzucker bestreuen. Ein paar kleine Punkte Kokos-Koriandercreme über den Teller verteilt aufspritzen und das Ganze zum Schluss mit ein paar Veilchenblüten dekorieren