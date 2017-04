Rentner oder junge Singles - wer hat in Deutschland mehr Sex?

Zwei Drittel der Deutschen sind sexuell aktiv. Das ist weniger als noch vor 10 oder 20 Jahren. Das liegt laut einer Studie der Universität Leipzig vor allem an der Unlust junger Singles. Die Gruppe der 60- bis 70-Jährigen hingegen ist sexuell aktiver als dies früher der Fall war. Die Sexologin Ann-Marlene Henning meint dazu: "Die Menschen bleiben länger körperlich fit, auch im Bett."



Paare zwischen 60 und 70 sind sexuell aktiver als Singles zwischen 18 und 30. Studienautor Professor Elmar Brähler von der Universität Leipzig bezeichnet dies als neues Phänomen: 2005 hatten nur zehn Prozent der männlichen und 15 Prozent der weiblichen Singles keinen Sex, heute sind es fast 30 Prozent der Männer und Frauen in dieser Altersgruppe.



Brähler vermutet, dass die Jüngeren heute ihre Gefühle stärker online ausleben. "Die Jungen konsumieren eher Sexualität im Internet und pflegen Freundschaften über soziale Medien, anstatt den tatsächlichen sexuellen Kontakt zu suchen", so der Medizinpsychologe.



Ältere Frauen sind sexuell aktiver

Die Entwicklung bei den Senioren jedoch ist genau gegenläufig: . Das liegt vor allem an dem aktiveren Liebesleben von Frauen zwischen 60 und 70 Jahren. Während 1994 nur rund 31 Prozent von ihnen Sex hatten, sind es heute 42 Prozent. Frauen seien heute "selbstbewusster, was ihre Sexualität angeht", so Sexologin Ann-Marlene Henning.



Die gleichaltrigen Männer übertreffen die Frauen noch in puncto sexueller Aktivität: Rund 62 Prozent der 60- bis 70-Jährigen geben an, in den vorangegangenen zwölf Monaten sexuelle Kontakte gehabt zu haben.



Einen großen Einfluss auf das Liebesleben hat die Partnerschaft. Menschen, die in einer Beziehung leben, haben besonders im Alter regelmäßiger Sex als Alleinstehende. Von den 60- bis 70-jährigen Männern und Frauen, die in einer Beziehung leben, sind gut drei Viertel sexuell aktiv. Bei alleinstehenden Männern in dem Alter liegt der Anteil hingegen bei lediglich 38 Prozent, bei den Single-Frauen nur bei zwölf Prozent.



Die Universität Leipzig hat diese Studie im Auftrag der Initiative "7 Jahre länger" angefertigt. Die Initiative der Deutschen Versicherer will laut eigener Aussage das Bewusstsein dafür schärfen, dass die Menschen in Deutschland immer älter werden und länger fit bleiben. Denn die meisten Deutschen unterschätzen laut wissenschaftlicher Studien ihre Lebenserwartung deutlich - und haben oft ein falsches, sehr negatives Bild vom Alter.