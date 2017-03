Rekordverdächtige Temperaturen: Der Sommer sendet erste Grüße

Gefragt sind auch Städtereisen





Türkei im Sommer mit Einbußen



Wolkenloser Himmel, Temperaturen bis zu 22 Grad: Zum Start in das Wochenende wird der Region am Freitag der bisher wärmste Tag des Jahres geboten. Im Südwesten Deutschlands könnte sogar die 25-Grad-Marke geknackt werden - rekordverdächtig: "Den bisher frühestens Sommertag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gab es am 30. März 1968. Damals wurden in Berlin-Dahlem beispielsweise 25,1 Grad gemessen", berichtet Meteorologe Dominik Jung.Der traumhafte Frühlingstag am Freitag wird die bisherige März-Bilanz weiter aufpolieren. Obwohl es 15 Prozent weniger Sonne gab, war der März bisher drei Grad zu warm. "Alles in allem ein recht frühlingshafter März. Es ist für die Jahreszeit viel zu warm", sagt Jung.Eine Vorhersage für die Ostertage ist aktuell noch nicht drin. Allerdings prognostiziert der US-Wetterdienstes NOAA, dass der April deutlich wärmer und trockener als im langjährigen Mittel ausfallen wird. "Das deutet auf einen frühsommerlichen April hin", sagt Jung, der allerdings betont, dass das Aprilwetter in Deutschland schnell umschwingen kann. "Da kann es an Ostern nass werden, oder noch mal Graupelschauer geben."Trotzdem wird der Urlaub vor der Hautüre von den Deutschen in den Osterferien stark gebucht, wie Ellen Madeker, Pressesprecherin beim Deutschen ReiseVerband (DRV) berichtet. Darüber hinaus zieht es die Deutschen auf die Kanaren, Balearen und das spanische Festland. "Da in diesem Jahr Ostern relativ spät liegt, ist es dort vergleichsweise wettersicher." Gefragt seien zudem Städtereisen aufgrund der meist kurzen Anreisewege.Ähnliches berichtet Marco Lang, Sprecher am Flughafen Nürnberg. Bei den Urlaubszielen von Nürnberg aus würden in den Osterferien die Favoriten seit einigen Jahren relativ gleich ausfallen: An der Spitze stehen nach wie vor Palma de Mallorca und Antalya, gefolgt von den kanarischen Inseln Fuerteventura, Gran Canaria und Teneriffa. "Auch Hurghada in Ägypten ist zu dieser Jahreszeit sehr beliebt", so Lang.Einen Trend für den Sommer gibt es auch schon: Spanien liegt mit den Balearen bei den Buchungen an der Spitze, dahinter folgt Griechenland. Zuwächse verzeichnen zudem Portugal, Bulgarien, Kroatien, Zypern und Ägypten. Die USA bleiben das beliebteste Fernreiseziel der Deutschen.Starke Einbußen wird die Türkei heuer verkraften müssen. "Die Buchungen in stationären Reisebüros für die Sommersaison 2017 liegen aktuell um rund die Hälfte niedriger als die Buchungen für den Sommer 2016", weiß Ellen Madeker.