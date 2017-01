Razzia im Reichsbürger-Milieu - Druide sitzt in U-Haft: Wer sind diese Druiden?

Aber was hat man sich unter einem Druiden vorzustellen?





Wer ist der Druide aus Schwetzingen?





Druiden und Reichsbürger: Wie passt das zusammen?



Es sei nicht typisch für Druiden und Keltenverehrer, antisemitisch oder rechtsextrem zu sein

Weiße Gewänder, roter Umhang, langer Bart: Auf Fotos und Videos wirkt der 66-jährige Terrorverdächtige, der am Mittwoch bei einer Razzia gegen Rechtsextremisten vorläufig festgenommen wurde, als käme er direkt aus dem Mittelalter.Der Mann aus Schwetzingen bei Heidelberg bezeichnet sich selbst als "keltischen Druiden".Antworten darauf sind nur schwer zu bekommen - Experten, die sich näher mit der Szene befassen und Informationen über die Intentionen und Weltanschauungen der Gruppe haben, sind schwer zu finden.Bernd Wagner von der Neonazi-Aussteiger-Initiative Exit Deutschland kommt bei seinen Beratungen aber immer wieder mit Mitgliedern der Bewegung in Berührung. Die Druiden seien eine Art "religiöser Club, der nach keltischen Weltvorstellungen agiert", sagt der Kriminalist. Für viele sei das ein durchaus "ernst gemeinter Lifestyle", andere kokettierten dagegen eher mit dem "esoterischen Moment".Vereine wie die keltisch-druidische Glaubensgemeinschaft präsentieren sich im Internet als "starke Gemeinschaft", der Mensch, Tier und Natur wichtig seien. Die Gruppe selbst war am Donnerstag zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.Auch der 66-Jährige bezeichnet sich auf seiner Facebookseite als Menschenrechtler, Tier- und Naturschützer. Doch es sind auch andere Äußerungen zu lesen: Einige Posts in dem sozialen Netzwerk wenden sich gegen Juden, in anderen zweifelt der Mann an der Rechtmäßigkeit von Wahlen - ganz im Sinne der "Reichsbürger", die die Bundesrepublik nicht anerkennen und behaupten, das Deutsche Reich bestehe bis heute.Auf den ersten Blick eigentlich gar nicht:, sagt Wagner, der auch davor warnt, Anhänger der Druidenbewegung unter einen solchen Generalverdacht zu stellen. "Es kommt immer darauf an, ob einzelne Personen oder Gruppen eine Verbindung herstellen - eine Brücke bauen", sagt Wagner. "Einen Automatismus gibt es da nicht." Bei dem 66-Jährigen sei offensichtlich eine Kombination gegeben, die man sich genauer ansehen müsse.Etwas anders schätzt der Politologe Gerald Schweizer die Szene ein: Er gehe schon davon aus, dass es in der Szene Verbindungen etwa zu Reichsbürgern oder Rechtsextremen gebe, sagt der Konstanzer Wissenschaftler.Früher habe man angenommen, es handle sich nur um Einzelgruppen, die sich absonderten und krude Ideologie hätten. Inzwischen müsse man aber damit rechnen, dass die Szene durchaus organisierter sei. Allerdings schätze er, dass die Gruppe insgesamt nicht besonders groß sei.