Rauchen erst ab 18 - vielleicht auch bald in Österreich

von DPA

Ende März hoffe sie auf die Zustimmung der neun Bundesländer, die Altersgrenze für Raucher von 16 auf 18 Jahre anzuheben, sagte Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) am Donnerstag der österreichischen Nachrichtenagentur APA.



Die Anhebung der Altersgrenze sei nötig, denn die Zahl der rauchenden Jugendlichen sei hoch. "Wir sind damit leider Europameister, das ist bedauerlich", sagte Karmasin.



Österreich wird - ebenfalls als eines der letzten Länder in der EU - das Rauchen in Gaststätten ab Mai 2018 generell verbieten. Bisher gibt es in vielen Lokalen getrennte Raucher- und Nichtraucherbereiche.