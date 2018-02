Neukirchen 20.06.2016

Tragödie in Hessen

Rätsel um Tragödie in Nordhessen: Drei Geschwister ertrinken in Weiher

Schock in Neukirchen in Hessen: Am Wochenende sind drei Geschwister in einem Weiher ertrunken. Die Polizei rätstelt, wie es zu dem Unglück kommen konnte.