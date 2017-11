RTL plant womöglich Sommer-"Dschungelcamp"

Der Privatsender plane ein Sommer-Dschungelcamp, berichtete die "Bild"-Zeitung (Dienstag). Elf "D- bis E-Promis" sollen sich demnach in Südeuropa noch härteren Prüfungen stellen. Sie sollten sich damit für das eigentliche Dschungelcamp in Australien qualifizieren.



Sonja Zietlow und Daniel Hartwich seien als Moderatoren aber nicht mit von der Partie. RTL wollte den "Bild"-Bericht auf Anfrage nicht kommentieren. "Wir entwickeln viele spannende Ideen in allen Genres", sagte ein Sendersprecher. dpa