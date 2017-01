RTL-Dschungelcamp 2017: Diese Kandidaten sind dabei

Nicole Mieth

Am 13. Januar ist es soweit: Das RTL-Dschungelcamp geht in die elfte Staffel. Wie jedes Mal vor "Ich bin ein Star - holt mich hier raus" brodelt zuvor die Gerüchteküche. Es werden Kandidaten gehandelt, verschiedene Z-Promis bringen sich ins Gespräch. Ganz Boulevard-Deutschland fragt: "Wer ist im Dschungelcamp dabei?"Kurz vor Weihnachten nun glaubt die Bild, die letzten beiden Teilnehmer zu kennen.Die eine soll Schauspielerinsein. Man könnte sie aus der Soap "Verbotene Liebe" kennen, muss man aber nicht. Zudem betreibt sie erfolglos einen Youtube-Kanal über Life-Hacks.Mit dabei soll auch Comedian. Er war Teil der Sat.1-Sketch-Show "Die dreisten Drei". Doch wer ist Florian Wess überhaupt? Bislang wurde er bekannt durch Fernsehauftritte in Serien wie "Mitten im Leben" oder "Frauentausch". Nach seiner Hochzeit mit Entertainerin Valencia Vintage 2011 heiratete er 2015 den Filmstar Helmut Berger. Beide Ehen hielten nur wenige Monate. Außerdem stand er seiner besten Freundin Gina-Lisa Lohfink bei ihrem Gerichtsprozess zur Seite und auch in den australischen Dschungel soll er die Ex-Germanys-Next-Topmodel-Kandidatin begleiten.Weiter istdabei, der in der "Goodbye Deutschland - die Auswanderer" zu sehen ist. Er versucht sich auf Mallorca als Schlagersänger.Mit, bekannt aus "Mieten, kaufen, wohnen", ist ein weiterer Vox-Star mit dabei. Sie war bereits im Jahr 2000 Kandidatin bei Big Brother.Ihre größten Erfolge hatte sie in den späten 1970ern:. Die deutsche Schauspielerin soll ebenfalls in den Dschungel einziehen.Der abgehalfterte Fußballer darf auch nicht fehlen, deshalb zieht Thomas aliasein. Der 50-Jährige holt 1990 mit der deutschen Nationalmannschaft den Weltmeistertitel in Italien.Wo es ein bisschen Aufmerksamkeit gibt, darfnicht fehlen. Zuletzt war sie nackt bei "Adam sucht Eva" zu sehen.dürften die allerwenigsten kennen. Der 33-Jährige ist der Exfreund der GNTM-Gewinenr Kim Hnizdo und er war mal Mister Hessen. Aufgefallen ist "Honey" durch GNTM. Dort hat er sich bei einem Besuch seiner mittlerweile Ex-Freundin in den Vordergrund gedrängt und die anderen Kandidatinen und Heidi Klum mit seiner extrovertierten Art verblüfft.ist da schon wieder prominenter. Er war mit Sarah Connor verheiratet und macht selbst Musik.Die älteren Dschungelcamp-Zuschauer dürfen sich an dieerinnern. Die 56-Jährige war Teil der Neuen Deutschen Welle und landete zu Beginn der 1980er einen Hit mit "Hohe Berge".sorgt zusammen mit ihrem Mann derzeit immer wieder für Schlagzeilen. Aber nicht nur mit ihrem Trennungszoff, sondern auch in Verbindung mit dem Dschungelcamp 2017. Einem Bericht zufolge soll sie Ein Angebot von RTL bekommen haben. Zu den Gerüchten äußert sich der Sender allerdings nicht.Auch die Teilnahme von Silikonfrauschwebt noch im Raum. Bekannt wurde sie als "Auswanderin" und protzte mit ihrem Mann,von dem sie inzwischen getrennt ist, immer wieder mit ihrem Reichtum.Sieger des Dschungelcamp 2016 war Menderes Bagci. Im Finale setzte sich die DSDS-Dauerkandidat gegen Thorsten Legat und Sophia Wollersheim durch. Wie auch in den Jahren zuvor war das RTL-Camp geprägt von Streitereien und Zickereien. Helena Fürst schaffte es nicht nur sich bei den Zuschauern unbeliebt zu machen, sondern auch bei ihren Mitstreitern. Immer wieder stritt sie lautstark mit Thorsten Legat, ganz zum Vergnügen der Zuschauer.Kein Wunder, dass die "Anwältin der Armen" nahezu in jede Dschungelprüfung gewählt wurde. Mit neun Prüfungen ist sie nach Larissa Marolt die Zweitplatzierte in der Rangliste der meisten Ekel-Aufgaben.Moderiert wird "Ich bin ein Star holt mich hier raus" wie jedes Jahr von Sonja Zietlow und Daniel Hartwick.