Adam sucht Eva 2016: Im Finale wählt Chantel einen Adam und RTL macht noch ein Paar

Adam sucht Eva 2015: Chantel wird von zwei Kandidaten umworben





Peer darf drei Evas mitnehmen



Bei der RTL-Show "Adam sucht Eva" gab es im Finale 2016 nochmals viel Schleimerei, Annäherungsversuche und natürlich Eifersucht im karibischen Nudistencamp. Die acht Teilnehmer wollten nicht allein nach Hause fahren.Vor allem der ehemalige sogenannte Richter Gnadenlos, Ronald Barnabas Schill (57), umwirbt Kandidatin Chantel(33) aus Bamberg und schleimt, was das Zeug hält. "Die Inkarnation der exotischen Schönheit" - so nennt der Hamburger Ex-Politiker Schill die Bambergerin. Ex-Dschungelkönig Peer Kusmagk (40) verrät er, was er im Rathaus getrieben hat. Lästerer Peer resümiert :"Er kennt nur körperliche Liebe." Doch körperlich geht bei dem 57-Jährigen, der inzwischen in Rio Janeiro lebt, nichts.Denn Chantel hält stattdessen nachts Händchen mit Kandidat Matthias (28, Verkäufer aus Osnabrück). Auch der verrät dem Drehteam, dass er sich zu der 33-Jährigen hingezogen fühlt. Das entgeht auch dem Richter nicht. "Ich hab diesen Matze gar nicht auf dem Zettel gehabt."Doch als Schill ein Spiel gewinnt, darf er sich die Kandidatin seiner Wahl mit auf die Insel der Liebe nehmen. Freilich wählt er Chantel, die sich auch geschmeichelt fühlt.Zusammen verbringen die beiden den Tag und die Nacht auf der sogenannten Insel der Liebe, doch Chantel springt nicht auf die Anmache des 57-Jährigen an. Da hilft weder das Blättern im Kamasutra-Ratgeber noch die pseudointellektuellen Komplimenten.Nicht nur Chantel wird bei Adam sucht Eva umworben. Auch Peer ist ins Visier der Damen geraten. Ulrike (41, Zahnarzthelferin aus Augsburg) interessiert sich für den Berliner. Aber nicht nur die. Auch Profi-Surferin Janni Hönscheid (25) hat ein Auge auf Peer geworfen. Und dem gefällt´s: Er versucht Janni, zweimal zu küssen.Am Ende dürfen sich die vier Evas Janni, Chantel, Ulrike und Kim (24, Nageldesignerin aus Leipzig) für einen der vier Männer entscheiden. Der, der die meisten Stimmen hat, darf drei Frauen mitnehmen.Kim entscheidet sich für den schweigsamen Jacob (27, Graphikdesigner aus Rostock), Chantel nimmt Richter Ronald und Ulrike wählt Peer, so dass er drei Kandidatinnen mitnehmen darf.Im Ressort treffen dann Peer, Chantel, Ulrike und Janni aufeinander - angezogen. RTL-gerecht geht es pathetisch zu Ende. Peer behauptet: "Ich hatte vielleicht die beste Zeit meines Lebens!" Dann versucht sich der Promi als Guido Maria Kretschmer und bewertet die Minikleider der RTL-Kandidatinnen. Am Ende entscheidet sich der 40-Jährige für Janni. Und RTL bemüht sich um das schmalzige Happy End für Adam sucht Eva 2016.