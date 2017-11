Prügelattacke: Junge (12) offenbar von Mitschülern lebensgefährlich verletzt

Bei einer Prügelattacke ist ein zwölfjähriger Junge in Euskirchen in Nordrhein-Westfalen möglicherweise von Mitschülern lebensgefährlich verletzt worden. Was genau passiert ist, sei noch unklar, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Bonn am Freitag mit. "Aber es sind ganz, ganz massive Verletzungen, die nicht anders erklärbar sind als mit massiver Gewalteinwirkung in den Körper", sagte der Sprecher der Bonner Staatsanwaltschaft, Robin Faßbender.



Den Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft zufolge hatte eine Lehrerin der Gesamtschule Euskirchen am Donnerstag den Notarzt gerufen, weil der Zwölfjährige über starke Schmerzen klagte und benommen war. Er wurde zunächst mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Euskirchen gebracht und von dort per Hubschrauber in eine Kölner Klinik geflogen. Die Ärzte in Euskirchen verständigten die Polizei. Nach Berichten der "Bild"-Zeitung und des WDR hat er schwere Kopfverletzungen.



Im Zuge der Ermittlungen hätten sich Hinweise ergeben, dass andere Schüler ihn verletzt haben könnten, erklärten die Ermittler. "Derzeit finden intensive Ermittlungen insbesondere im Bereich der Schule statt", sagte Faßbender. Wo sich die mutmaßliche Attacke genau ereignete, wollte er zunächst nicht kommentieren. "Wir meinen zu wissen, wo es war", sagte er. Aber die Vernehmungen seien noch nicht abgeschlossen. Der verletzte Schüler sei der Lehrerin jedenfalls an der Schule aufgefallen.



Der Zwölfjährige sei zunächst noch ansprechbar gewesen und habe entsprechende Aussagen gemacht. Weitere Angaben würden vorläufig nicht gemacht, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Der Junge war auch am Freitag noch in Lebensgefahr. Die Polizei hat eine Mordkommission eingesetzt. Wie die Kölner Bezirksregierung mitteilte, berät auch ein Krisenbeauftragter die Schulleitung.