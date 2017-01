Privatversicherte bekommen andere Grippe-Impfung als Kassenpatienten

Alle Jahre wieder stellt sich die Frage: "Soll ich mich gegen Grippe impfen lassen?" Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt den jährlichen Pieks im Herbst allen Menschen über 60 Jahren, chronisch Kranken jeden Alters, Schwangeren sowie all denen, die beruflich ein hohes Ansteckungsrisiko haben. Das wären zum Beispiel medizinisches Personal oder Menschen, die im Beruf viel Publikumsverkehr haben. Für sie übernehmen die Krankenkassen auch die Kosten der Impfung.



Impfung ist umstritten

Dabei ist die Grippeimpfung, die jeweils nur ein Jahr wirkt, heftig umstritten. Woran das liegt? Susanne Glasmacher, Sprecherin des Robert-Koch-Institutes (RKI), hat eine Erklärung. "Die Wahrheit beim Grippeimpfstoff ist, dass man, selbst wenn alles optimal passt, bei älteren Menschen lediglich einen Schutz von 50 Prozent erreicht. Bei jungen Leuten sind es 80 Prozent." Trotzdem, so Glasmacher, sei die Impfung auch für Senioren sinnvoll: "Bei geimpften Menschen ist der Verlauf der Grippe oft sehr viel milder." Selbst, wenn im Impfstoff der tatsächliche Erreger im Einzelfall gar nicht enthalten war.



Der Impfstoff richtet sich jedes Jahr nach den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die WHO benennt frühzeitig vor der Grippesaison die Grippestämme, die aus ihrer Sicht am wahrscheinlichsten auftreten werden. Trotzdem kommt es vor, dass in einem Jahr Grippeerreger auftreten, gegen die eine Dreifachimpfung keinen Schutz bietet.



Eine breitere Abdeckung von Virenstämmen bietet die Vierfachimpfung, sagt Dr. Dieter Geis aus Randersacker (Lkr. Würzburg), der Landesvorsitzende des Bayerischen Hausärzteverbandes.



Das bestätigt auch Susanne Glasmacher vom RKI: "Es gibt Jahre, in denen die Vierfachimpfung Vorteile bietet." So sei das beispielsweise in der Saison 2015/2016 gewesen. Das Problem dabei: Zwar werden Drei- und Vierfachimpfungen von der Stiko gleichwertig empfohlen, bei gesetzlich Versicherten übernehmen die Krankenkassen aber nur die Kosten der Dreifachimpfung. Die Vierfachimpfung muss aus eigener Kasse bezahlt werden.



Geis: "Leider sind uns Ärzten bei gesetzlich Krankenversicherten die Hände gebunden: Wir dürfen nur Impfstoffe einsetzen, für die Rabattverträge von den gesetzlichen Krankenversicherungen geschlossen wurden. Rabattverträge gibt es aber nur für die kostengünstigeren Dreifachimpfstoffe (trivalent), nicht für die etwa doppelt so teuren Vierfachimpfstoffe (tetravalent). Letztere bleiben somit Selbstzahlern und privat Versicherten vorbehalten."



Die Rabattvertragsregelung, so klagt der Hausarzt, schränke die Therapiefreiheit der Ärzte ein und führe zu einer Zwei-Klassen-Medizin. Bereits 2013 habe der Bayerische Hausärzteverband nach den damaligen Impfstoffengpässen die gesetzlichen Krankenkassen aufgefordert, auf die Ausschreibung der Grippeschutzimpfstoffe zu verzichten. Das gelte nach wie vor.



Steffen Habit von der Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassenverbände in Bayern ficht das nicht an. "Bei unserer Ausschreibung hätten sich auch Hersteller von Vierfachimpf-stoffen bewerben können", sagt er. Es habe allerdings keine entsprechenden Angebote gegeben.



Impfstoff reicht nicht aus

Und er benennt ein anderes Problem des erweiterten Impfstoffes: "Aktuell gibt es auf dem deutschen Markt nur einen einzigen Vierfachimpfstoff, und den mit geringem Marktanteil. In der letzten Saison war dieser Impfstoff wegen der geringen hergestellten Menge bereits nach 14 Tagen ausverkauft." So könne man auch nicht kurzfristig reagieren, wenn Grippeerreger auftreten, die nur die Vierfachimpfung abdeckt, sagt Susanne Glasmacher: "Es gibt nicht genügend Impfstoff. Deswegen könnte man die Vierfachimpfung kurzfristig gar nicht empfehlen." Traudl Baumeister