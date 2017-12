"Prinz Hermann III." aus Zwinger gestohlen: Wer kennt diesen Welpen?

Die Polizei sucht nach "Prinz Hermann III.". Dabei handelt es sich aber nicht um einen Adeligen, sondern um einen kleinen Doggenwelpen.



Unbekannte haben das neun Wochen alte Hundebaby aus dem Zwinger seiner Züchterin in Wolfhagen bei Kassel gestohlen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Vermutlich sei "Prinz Hermann III." am Mittwoch unter anderem mit Teewurst und Frikadellen angelockt worden.



Nach Angaben der 52 Jahre alten Besitzerin und Hobby-Züchterin sei dann vermutlich der Maschendrahtzaun des Zwingers angehoben und der kleine Doggenwelpe herausgenommen worden.