Priester will Gläubige mit Alkohol und Chips in die Kirche locken

von DPA

Mit Alkohol für Erwachsene und Chips für Kinder will ein italienischer Priester auch in der Urlaubszeit Gläubige zur Messe in seine Gemeinde in Umbrien locken. Voraussetzung: Die Gemeindemitglieder müssen eine Treuekarte besitzen, wie man sie aus dem Supermarkt kennt.



"Jeden Sonntag setze ich am Ende der Messe einen Stempel auf die Karte, um die Anwesenheit zu bestätigen", sagte Gianfranco Formenton im Interview der Tageszeitung "Il Messaggero", die zuerst über die Initiative berichtete. "Es ist nur ein Spiel, aber es hilft, jeden daran zu erinnern, dass der Glaube eine Verpflichtung ist und als solche keinen Urlaub macht."



Formenton ließ die Gläubigen auf seinem Facebook-Profil außerdem wissen, dass die Räumlichkeiten der Gemeinde in der Nähe von Spoleto mit einer Klimaanlage ausgestattet seien und für Geburtstage oder andere Events gemietet werden könnten. Dass seine Initiative für Aufsehen in Italien sorgte, schien den Geistlichen zu wundern. Auf Facebook schrieb er: "All die Aufregung für einen Prosecco und ein paar Chips?"