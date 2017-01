Präzisionsprobleme: Bundeswehr soll Ersatz für G36 bekommen

von DPA

Die Bundeswehr soll ein anderes Sturmgewehr als das G36 bekommen. Das gab Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen am Mittwoch bekannt.



Ihre Konsequenz aus den in einem Expertengutachten festgestellten Präzisionsprobleme sei, "dass das G36, so wie es heute konstruiert ist, keine Zukunft in der Bundeswehr hat", sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch am Rande einer Sitzung des Verteidigungsausschusses in Berlin.