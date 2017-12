"Postfaktisch" ist das Wort des Jahres 2016

Im vergangenen Jahr hatte sich die Jury für "Flüchtlinge" als Wort des Jahres entschieden. Seit 1977 kürt die GfdS alljährlich Wörter oder Wendungen, die das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben eines Jahres in besonderer Weise bestimmt haben.



Das Kunstwort "postfaktisch" geht auf den amerikanisch-englischen Begriff "post truth" zurück. Es verweise darauf, dass es in politischen und gesellschaftlichen Diskussionen heute zunehmend um Emotionen anstelle von Fakten geht, erklärte die Jury. "Immer größere Bevölkerungsschichten sind in ihrem Widerwillen gegen 'die da oben' bereit, Tatsachen zu ignorieren und sogar offensichtliche Lügen bereitwillig zu akzeptieren", heißt es in der Begründung der Wahl.



Der Vorsitzende der Gesellschaft für deutsche Sprache, Peter Schlobinski, räumte ein, dass "postfaktisch" etwas akademisch klingt und noch keinen Eingang in die Umgangssprache gefunden hat. Der an der Universität Hannover lehrende Professor für Sprachwissenschaften betonte aber, es gehe beim Wort des Jahres nicht um die Häufigkeit des verwendeten Begriffs, sondern darum, ob es eine gesellschaftliche Entwicklung widerspiegele. Das sei bei "postfaktisch" der Fall. So sei es bei der Wahl des amerikanischen Präsidenten oder bei deutschen Landtagswahlen vielfach nicht um Tatsachen, sondern eher um ein "Bauchgefühl" gegangen.



Auf den zweiten Platz wählte die Jury "Brexit" und auf den dritten Platz "Silvesternacht" in Anspielung auf die sexuellen Übergriffe in Köln und anderen Städten. Auf den weiteren Plätzen folgten "Schmähkritik", "Trump-Effekt", "Social Bots", "schlechtes Blut", "Gruselclown", "Burkiniverbot" und "Oh, wie schön ist Panama".

Die "Wörter des Jahres" seit 2005 In den Jahren 2005 bis 2015 hat die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden folgende Wörter ausgewählt, die das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben eines Jahres sprachlich besonders bestimmt haben:

- 2015: Flüchtlinge

- 2014: Lichtgrenze

- 2013: GroKo

- 2012: Rettungsroutine

- 2011: Stresstest

- 2010: Wutbürger

- 2009: Abwrackprämie

- 2008: Finanzkrise

- 2007: Klimakatastrophe

- 2006: Fanmeile

- 2005: Bundeskanzlerin