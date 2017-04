Polizeieinsatz, weil Bräutigam sich vor Hochzeit drückt

von DPA

Ein unentschlossener Bräutigam hat sich im badischen Rheinfelden in Baden-Württemberg vor seiner Hochzeit gedrückt und so auch der Polizei Arbeit gemacht.



Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, hatte seine Schwester ihn am Gründonnerstag als vermisst gemeldet.



Allerdings war nicht etwa ein Verbrechen, sondern seine anstehende Trauung der Grund seines Verschwindens. In der Nacht zum Karfreitag stöberte die Hochzeitsgesellschaft den Mann demnach daheim auf - was den Heiratsmuffel derart mitnahm, dass er wieder untertauchte. Um die Polizei nicht unnötig zu beschäftigten, teilte er den Beamten schließlich mit, wo er sich aufhielt.



Ob er sich nachher doch noch "getraut" hat - beziehungsweise, ob die Braut ihn danach überhaupt noch wollte, teilte er der Polizei aber nicht mit.