Polizei räumt Protestcamp von Flüchtlingen im Hungerstreik

von DPA

Aus Angst um die Gesundheit der Flüchtlinge hat die Polizei deren Camp in München nach wochenlangem Protest samt Hungerstreik aufgelöst. Dutzende Beamte und Mitarbeiter des Kreisverwaltungsreferats hatten die Menschen am Freitagabend aufgerufen, das Lager in der Innenstadt zu räumen. Die Flüchtlinge kamen dem zunächst nach und packten Pavillons und Isomatten zusammen. Laut Sprecherin Narges Nasimi hatte das Camp zuletzt etwa 80 Teilnehmer. Die Polizei berichtete später von zuletzt 62 Menschen, nachdem mehrere der Flüchtlinge in dem Camp medizinisch versorgt sowie in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten.



Noch bis zum frühen Samstagmorgen waren zahlreiche Polizisten am Sendlinger Tor im Einsatz. Denn mehrere Menschen waren nach dem Aufruf der Polizei, das Camp zu räumen, noch am Freitagabend und in der Nacht zum Samstag dort auf Bäume geklettert, um ihren Protest fortzusetzen. Nach Angaben der Polizei handelte es sich dabei teils um Teilnehmer der Hungerstreiks, teils um Unterstützer. Sie forderten lautstark ein Bleiberecht. Polizisten holten die Demonstranten nach und nach von den Bäumen, nachdem sie zuvor die Umgebung etwa mit Sprungkissen sicher gemacht hatten.



Zuletzt hätten sich am frühen Samstagmorgen noch insgesamt 16 Personen auf Bäumen aufgehalten, berichteten die Beamten. Auch sie seien heruntergeholt worden, wobei sieben Baumbesetzer die Bäume freiwillig verlassen hätten.



Mehrere Hundert Beamte waren nach Angaben eines Polizeisprechers bis zum frühen Samstagmorgen im Einsatz. Es sei niemand verletzt worden. "Insgesamt wurden fünf Personen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte festgenommen, 15 Personen wurden in Gewahrsam genommen, und bei drei Versammlungsteilnehmern wurde eine Identitätsfeststellung durchgeführt", teilten die Beamten mit. Sie alle sind inzwischen wieder auf freiem Fuß; verhaftet wurde niemand.



Die Lage am Sendlinger Tor blieb nach der endgültigen Räumung ruhig. Die Polizei zeigte zwar noch Präsenz, doch gab es zunächst keine weiteren Proteste. Zur Identität der Demonstranten seien allerdings noch Ermittlungen erforderlich, wie ein Polizeisprecher sagte.



Die Polizei hatte die Räumung des Camps damit erklärt, dass sich die Lage in den Stunden zuvor deutlich zugespitzt habe. 15 Flüchtlinge, die seit Montag im Hungerstreik waren, hätten schon im Krankenhaus versorgt werden müssen. Die Teilnehmer seien geschwächt, und in den nächsten Tagen und Nächten sollte es kalt werden - mit Temperaturen um den Gefrierpunkt. Zudem wollten die Menschen nun auch noch aufs Trinken verzichten. "Eine Gefahr für Leib und Leben kann nicht mehr ausgeschlossen werden", sagte ein Polizeisprecher.



Die Einsatzkräfte hatten den Platz in unmittelbarer Nähe zum Sendlinger Tor für die Räumung abgesperrt. Auch einige Straßen konnten nicht mehr genutzt werden, zudem war eine Straßenbahnverbindung blockiert.



Am Freitagvormittag hatte die Unterstützterorganisation "Refugee Struggle for Freedom" bekanntgegeben, die Flüchtlinge - vorwiegend aus Afrika - wollten von Samstag an auch aufs Trinken verzichten, wenn die Politik sie weiter ignoriere. Sie forderten auch ein Ende von Abschiebungen in vermeintlich sichere Herkunftsländer. Nach der Auflösung des Camps betonte eine Sprecherin, die Flüchtlinge seien zur Räumung gezwungen worden.



Bereits im November vor zwei Jahren hatte die Polizei ein ähnliches Protestcamp in München aufgelöst. Damals hatten Flüchtlinge eine ganze Nacht lang auf Bäumen ausgeharrt und waren erst am Morgen entkräftet heruntergeklettert. Im Juni 2013 räumte die Polizei zudem ein Protestcamp am Münchner Rindermarkt, nachdem Flüchtlinge dort auch mehrere Tage lang nicht getrunken hatten. 44 Menschen kamen damals ins Krankenhaus.