Polizei ermittelt mit Hochdruck wegen möglicher Anschlagspläne in Oberhausen

von DPA

Nach zwei Festnahmen wegen der möglichen Vorbereitung eines Anschlags auf das Oberhausener Einkaufszentrum Centro gehen die Ermittlungen mit Hochdruck weiter.



Dazu liefen derzeit unter anderem Vernehmungen, bestätigte ein Sprecher der Polizei entsprechende Informationen des WDR. Wenige Stunden zuvor waren kurz nach Mitternacht in Duisburg zwei Männer festgenommen worden. Die 28 und 31 Jahre alten, im Kosovo geborenen Brüder stünden im Verdacht, einen Angriff auf das Centro vorbereitet zu haben.



"Derzeit wird mit Hochdruck ermittelt, wie weit die Vorbereitungen vorangeschritten waren und ob weitere Personen daran beteiligt sind", hieß es bereits in der Nacht. Das NRW-Innenministerium äußerte sich am Freitagmorgen noch nicht.



Brüder planten angeblich Anschlag auf das Centro

Das riesige Einkaufszentrum in Oberhausen werde wohl an diesem Freitag zu den üblichen Zeiten öffnen, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei werde verstärkt und schwerer bewaffnet Präsenz zeigen. Auch auf der Centro-Homepage sind die üblichen Öffnungszeiten zu lesen.



Das Centro ist eines der größten deutschen Einkaufszentren. Auf zwei Ebenen des ausgedehnten Gebäudekomplexes sind mehr als 250 Einzelhandelsgeschäfte verteilt.