Polizei bittet: Notruf nicht wegen Seehundbabys blockieren

Touristen in Niedersachsen haben im vergangenen Sommer über 600 Mal den Notruf 110 oder 112 gewählt, weil sie einen vermeintlich verwaisten jungen Seehund am Strand entdeckt hatten.



Die beunruhigten Urlauber blockierten damit die Notrufleitungen, wie die Polizei in Osnabrück am Mittwoch mitteilte. Strandspaziergänger in Niedersachsen, die Sorge um ein Tier haben, sollten sich stattdessen an die Seehundstation in Norddeich wenden, baten die Beamten.



Im Juni werden bei den Seehunden die meisten Jungtiere geboren. Während die Mutter auf Nahrungssuche ist, liegt der Nachwuchs auch alleine am Strand. Schaulustige sollten so ein Tier nicht anfassen, erklärte der Leiter der Seehundstation Nationalpark-Haus in Norddeich, Peter Lienau.



Ansonsten könnte das Muttertier nämlich fliehen oder sich nicht mehr zu seinem Jungtier zurücktrauen, das dann verwaist sei: "Dann ist im schlimmsten Fall ein Heuler entstanden." Ab Ende August sind Jungtiere in der Regel allein überlebensfähig.