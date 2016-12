Plätzchen, Weißwurst, Gänsebraten: Weihnachten bei Prominenten

von DPA

Alle Jahre wieder "O Tannenbaum" und "Stille Nacht": Auch Prominente werden zu Weihnachten besinnlich und haben Traditionen beim Essen oder Geschenke kaufen, wie sie der Deutschen Presse-Agentur anvertrauten:



Schlagerstar Helene Fischer feiert "mit Weihnachtsgans und allem, was dazu gehört". "Wir hören die Klassiker von Frank Sinatra, Dean Martin und Co. Wir unterhalten uns, lachen viel und haben einfach eine gute Zeit miteinander."



TV-Star Christine Neubauer begeht das Fest mit den Eltern: "Am Heiligabend gab und gibt es Weißwürste", sagt die Schauspielerin. "Das hat auch den guten Effekt, dass die Hausfrau dann nicht den ganzen Tag am Herd stehen muss."



Emmy-Preisträgerin Christiane Paul freut sich "auf eine ruhige Zeit". Die Schauspielerin will Familie so richtig "zelebrieren": "Das machen wir auch mit Plätzchen backen und Plätzchen essen und Kerzen anstecken und schmücken."



Familie, Würstchen mit Kartoffelsalat & Zoff

Dem in Kalifornien lebenden Regisseur Wolfgang Petersen ist es nach eigenen Worten wichtig, "mit Weihnachtsmusik, mit Weihnachtsbaum und allen möglichen Schmückungsgeschichten ein möglichst deutsches Weihnachten in Los Angeles hinzubekommen".



Bei den 17 Jahre alten YouTube-Stars Die Lochis - den Zwillingen Roman und Heiko Lochmann - liest die Großmutter jedes Jahr ein anderes Weihnachtsgedicht vor, wie sie sagen - "und die ganze Familie schweigt und hört einfach unserer Oma zu".



Familienministerin Manuela Schwesig geht an Heiligabend "erst zum Schweriner Dom in den Gottesdienst, dann kommt der Weihnachtsmann nach Hause und dann gibt es Kartoffelsalat und Würstchen".



Komiker Otto Waalkes findet: "An Weihnachten sollte man mit der Familie zusammen unterm Weihnachtsbaum sitzen und schöne Lieder singen." Und wer keine Familie habe, solle sich "eine machen oder besorgen".



Schauspielerin Sophia Thomalla braucht angeblich Zoff zum Fest, wie sie lachend sagt: "Streit zwischen Mutter und Tochter gehört auf jeden Fall an den Weihnachtstisch, viel Alkohol, gutes Essen, lustige Gespräche und spät zu Bett gehen gehören an Heiligabend auch dazu."



Uschi Glas hofft, "dass es wenigstens bissl schneit" zum Fest. Beim Geschenkekauf brauche sie Druck und warte bis zum letzten Moment: "Ich mag es wahnsinnig gerne, wenn mir langsam ganz heiß wird und ich denke: Um Gottes willen, jetzt habe ich noch nichts."



Der Opernsänger Jose Carreras ist zum Fest in Asien: "Ich werde Weihnachten und Neujahr in China sein. Das ist für mich die beste Zeit, die Feiertage zu verbringen - mit Arbeit." Weihnachten sei außerdem für ihn eine Zeit, "in der ich sehr viel esse".



Weihnachtsbaum, Wirsing & Stress

Der Fernsehkoch Johann Lafer sagt, er bereite für seine Familie wie jedes Jahr einen Feldsalat mit Kartoffeln und Kürbiskernöl als Vorspeise und Rinderfilet mit Trüffelsauce und Wirsinggemüse als Hauptgericht zu. Als Dessert gebe es Spagatkrapfen, eine österreichische Spezialität, die seine 86-jährige Mutter ihm schicke.



Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann kümmert sich in seiner Familie für den Weihnachtsbaum, den er erst kurz vor Heiligabend kaufe, wie seine Ehefrau Gerlinde (69) erzählt. "Mein Mann ist auch für das Schmücken zuständig."



Die Männer der Familie stellen auch bei der österreichischen Sängerin Christina Stürmer den Tannenbaum auf - dann werde er aber von den Damen "aufgeputzt", also geschmückt. "Meine Mama, meine Schwester und ich machen den Weihnachtsbaum fit - das ist ein Ritual."



Talkmasterin Sandra Maischberger geht ab und zu mit ihrem neunjährigen Sohn auf Weihnachtsmärkte: "Ich hab keinen Stress in der Vorweihnachtszeit, ich habe mir einfach abgewöhnt, Stress zu haben", sagt sie. "Seit es das Internet gibt, ist das viel besser geworden. Heute kann man nachts einkaufen gehen und das macht weniger Stress."



Kinder, Druck & Zuhause

Der als "Tatort"-Bösewicht ("Borowski und der stille Gast") bekannte Schauspieler Lars Eidinger ist eher kein Weihnachtsfan: "Mich setzt das unter Druck, dass ich das Gefühl habe, es muss jetzt auf Knopfdruck auch schön sein und harmonisch, und das ist es dann aber meistens nicht." Dass er es inzwischen mehr genieße, verdanke er seiner Tochter: "Mit Kindern macht es einfach wieder richtig Spaß."



Erol Sander verspürt bei den Geschenken für seine Söhne einen gewissen Druck. "Stressig ist, wenn man einem sechsjährigen Jungen ein Weihnachtsgeschenk macht, da darf man keinen Fehler machen, sonst ist das Weihnachtsfest vorbei", sagt der "Mordkommission Istanbul"-Schauspieler. Auf der Wunschliste des Kleinen: Spielkarten und Lego. "Der 14-Jährige möchte schon ein bisschen mehr haben, ein Handy oder so."



Schauspielerin Rosalie Thomass hat jedes Jahr einen Vorsatz, den sie dann aber doch nicht einhalte: "Diesmal fahren wir nicht rum zu allen Großeltern, Tanten, Onkels, Familienmitgliedern, sondern wir bleiben einfach mal drei Tage zu Hause." Dann sei es doch wie jedes Jahr, und "auch immer furchtbar schön, aber eigentlich sitzt man die ganze Zeit im Zug, im Auto oder hängt im Schnee fest".



Und wer hat das ungewöhnlichste Fest? Heiße Kandidatin ist Daniela Katzenberger, denn sie feiert - nachdem sie bereits im Juni live im Fernsehen Lucas Cordalis heiratete - Heiligabend live bei RTL II.