Pflegeskandal in Südafrika: Dutzende Psychiatriepatienten sterben

Als Marie Collitz ihren Mann an einem Sonntagnachmittag Anfang August in einem Altenheim für psychisch kranke Senioren in Südafrika besuchte, hatte er eine Wunde am Kopf und Brandblasen am Knöchel. Den Angehörigen erklärten die Pfleger, Freddie Collitz sei gestürzt. Wenig später war der 61-Jährige tot. Sie werde nie Frieden finden damit finden, sagte Marie Collitz der Zeitung "Beeld". Sie ist davon überzeugt, dass ihr Mann nicht eines natürlichen Todes gestorben ist, sondern an den Folgen von Pflegemängel und Misshandlungen. Er war wegen Depression in Behandlung.



Freddie Collitz ist kein Einzelfall. In den vergangenen Monaten wurde in der Provinz Gauteng, wo die Großstädte Pretoria und Johannesburg liegen, der Tod von rund 100 psychisch kranken Menschen bekannt. Um Kosten zu sparen, hatte die Regierung etwa 1.300 Patienten von privaten Fach-Kliniken in Heime von Wohltätigkeitsorganisationen verlegen lassen - nun stellt sich heraus, dass keine der Einrichtungen eine gültige Lizenz besaß, geschweige denn Fachpersonal.



Verlegung sei Hals über Kopf geschehen

Der Pflegeskandal ist zu einem Politikum geworden. Der Ombudsmanns für das Gesundheitswesen, Malegapuru Makgoba, veröffentlichte im Februar einen vernichtenden Untersuchungsbericht. Die Verlegung der Patienten sei Hals über Kopf geschehen, die Ausführung chaotisch gewesen. In manchen Fällen wussten Angehörige nicht, wohin Patienten gebracht wurden.



Die Heime selbst hätten weder Kenntnisse und Erfahrung noch die Ausstattung gehabt, um psychisch-kranke Patienten angemessen zu behandeln, heißt es in dem Bericht. Mindestens 94 Todesfälle wurden bekannt. Viele der Menschen starben demnach, weil ihre gesundheitlichen Probleme nicht behandelt oder sie nicht ausreichend versorgt wurden, teils sogar weil sie nicht genug zu Essen bekamen oder verdursteten. Angehörige berichteten dem Ombudsmann von Zuständen "wie in Konzentrationslagern": überfüllte Heime, in denen unterernährte Patienten hausten. Auch Marie Collitz bemerkte den stetigen Gewichtsverlust ihres Mannes und machte Fotos von ihm.



Der Bericht des Ombudsmanns, der auch den Fall Collitz beschreibt, hat erste Konsequenzen. Die Gesundheitsministerin der Provinz Gauteng, Qedani Dorothy Mahlangu, ist inzwischen zurückgetreten. "Sie kannte die Risiken des Projekts und schaute zu, wie die Tragödie entstand", kritisiert die zivilgesellschaftliche Organisation Section27. "Und sie tat nichts, um sie zu verhindern."



Gericht entschied den Transfer

Patienten-Organisationen hatten Mahlangu gewarnt und darauf hingewiesen, dass viele Personen spezielle Betreuung rund um die Uhr brauchten. Sie strengten sogar einen Prozess an, um die Verlegung von Patienten gerichtlich zu verhindern. So sollten zum Beispiel 54 Erwachsene mit Demenz, Schizophrenie und Psychosen bei einer Wohltätigkeitsorganisation für Kinder untergebracht werden. Ein Gericht urteilte dann, das der Transfer stattfinden könne, weil die Erwachsenen getrennt von den Kindern untergebracht würden.



Ministerin Mahlangu gehört dem Afrikanischen Nationalkongress (ANC) an, der Partei von Nelson Mandela, die auf Landesebene seit dem Ende der Apartheid 1994 regiert. In den vergangenen Jahren unter Präsident Jacob Zuma hat der Ruf der Partei schwer gelitten. Bei den Lokalwahlen im vergangenen Jahr bekam der ANC nur noch 54 Prozent der Stimmen, verlor die Hauptstadt Pretoria an die Opposition und konnte in Johannesburg nur mit knapper Not an der Macht bleiben.



Der Skandal bestätigt bei vielen den Eindruck, dass Menschenrechte und der Schutz der Schwachen keine besonders hohe Priorität mehr genießen. Das Gesundheitsministerium in Gauteng verspricht nun, die Empfehlungen des Ombudsmanns umzusetzen. So würden alle Patienten untersucht und in geeignete Einrichtungen verlegt, in enger Abstimmung mit den Angehörigen. In den kommenden Tagen soll der Transfer beginnen. Dieses Mal jedoch geordnet. Fünf Wohltätigkeitsorganisationen wurden inzwischen geschlossen.