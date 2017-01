Papst Franziskus spricht über Rücktritt

von DPA

Auch Papst Franziskus schließt einen Rücktritt bei schwindender Gesundheit oder abnehmenden Kräften nicht aus. Das machte das argentinische Kirchenoberhaupt auf dem Rückflug von Südkorea nach Rom deutlich. "Vielleicht gefällt das einigen Theologen nicht, aber ich denke, dass der emeritierte Papst (Benedikt XVI.) keine Ausnahme ist, sondern nur nach vielen Jahrhunderten der erste", sagte Franziskus (77), wie Radio Vatikan am Dienstag berichtete.



"Ich würde das Gleiche tun, Papst Benedikt hat eine Tür geöffnet", erklärte er zu dem Schritt seines Vorgängers Joseph Ratzinger. Der Deutsche hatte nachlassende Kraft als Grund für die Aufgabe des Papstamtes genannt. Zum gegebenen Zeitpunkt werde er, Franziskus, "beten und dasselbe tun" wie sein Vorgänger Benedikt.



"Vor 70 Jahren waren emeritierte Bischöfe eine Neuheit, heute sind sie eine Institution", erklärte der Argentinier Jorge Mario Bergoglio auf dem Rückflug am Montag. "Der emeritierte Papst wird auch eine Institution sein, weil sich unser Leben verlängert und man ab einem gewissen Alter nicht mehr fähig dazu ist, die Führung der Kirche voranzubringen", so Franziskus.



Mit seiner Popularität habe er umzugehen gelernt, machte Franziskus deutlich. Er versuche also, an seine Sünden und Fehler zu denken, um angesichts seiner Beliebtheit nicht überheblich zu werden. "Ich weiß, das dauert nur kurze Zeit. Zwei, drei Jahre, dann geht es ins Haus des Herrn", fügte Franziskus mit Blick auf das spätere Ableben an.



Franziskus war im März 2013 zum Nachfolger Benedikts gewählt worden. Ratzinger hatte zuvor im Februar seinen Amtsverzicht erklärt. Der spektakuläre Schritt hatte weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Es war der erste Rücktritt dieser Art seit 700 Jahren.