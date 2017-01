Paar lässt sich in Disco einsperren: Überwachungskamera filmt sie beim Sex

von DPA

Ein Pärchen hat sich absichtlich in einer Stuttgarter Disco einschließen lassen - und ist unwissentlich beim Liebesspiel gefilmt worden.



"Als gegen 8.00 Uhr am Morgen der letzte Mitarbeiter den Club verlassen hatte, plünderten die beiden die Bar und vergnügten sich mehrere Stunden miteinander", teilte die Polizei am Mittwoch mit. Eine Videokamera nahm ihr Treiben am Sonntag demnach ohne ihr Wissen auf. Gegen Mittag erwischte eine Putzfrau die beiden, worauf die sich trollten. Die Polizei sucht nach dem Duo. Der verlängerte Discobesuch sei mindestens Hausfriedensbruch, sagte ein Sprecher.