Oberpfalz: Dieb klaut Zeitung und nimmt den Briefkasten gleich mit

von DPA

In der Nacht zum Sonntag entwendete er eine Zeitung aus dem Briefkasten eines Hauses in Regenstauf (Landkreis Regensburg). Dabei zog der Täter anscheinend so fest an der Zeitung, dass er den ganzen Briefkasten von der Haustür riss.



"Der Briefkasten war bloß provisorisch auf eine kleine Holzlatte montiert und nicht sehr fest verschraubt", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. "Beim festen Ziehen an der Zeitung hat er sich wohl gelöst". Immerhin: Der Geschädigte fand den vom Dieb zurückgelassenen Briefkasten zwei Häuser weiter wieder.



Vom Täter fehlte aber jede Spur. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 2,50 Euro. Übrigens: Bei der gestohlenen Zeitung handelte es sich um die "Mittelbayerische Zeitung".