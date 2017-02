Oberbayern: Einbrecher töten zwei Menschen und verletzen eine Frau schwer

Bei einem Gewaltverbrechen in Oberbayern sind ein Mann und eine Frau getötet worden, eine weitere Frau erlitt schwerste Verletzungen. Sie wurden offenbar Opfer von Einbrechern, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.



Eine Streife fand die beiden Toten und die Verletzte am späten Samstagabend in einem Einfamilienhaus in einem Weiler von Königsdorf.



Die Überlebende konnte bisher nicht vernommen werden

Die Überlebende wurde in ein Krankenhaus gebracht und konnte zunächst nicht vernommen werden. Zur Identität der Opfer, der genauen Todesursache und möglichen Tatwaffen machte die Polizei am Sonntag keine Angaben.



Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei liegt Raubmord nahe. Die Kripo hat eine Sonderkommission "Höfen" gebildet - benannt nach dem Weiler in der Gemeinde Königsdorf. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Obduktion der Leichen an. Zu den Hintergründen der Tat hielt sich die Polizei am Sonntag aus ermittlungstaktischen Gründen weitgehend zurück.



Nachbarn hatten die Polizei am späten Samstagabend verständigt. Nach Angaben von Polizeisprecher Jürgen Thalmeier gab es auffällige Beobachtungen. Eine Streife entdeckte an dem Einfamilienhaus Einbruchsspuren. Als sich die Beamten im Haus umsahen, entdeckten sie die Leichen und die schwer verletzte Frau - alle drei älteren Jahrgangs. Die Überlebende liegt in einer Klinik und konnte nach den Angaben bisher nicht zur Tat vernommen werden.



Die Polizisten entdeckten Einbruchsspuren

Zur Identität der Opfer und den Hintergründen des Verbrechens äußerte sich die Polizei bisher nicht. Auch zur Tatwaffe gab es keine Auskunft. Die Spurensicherung werde noch längere Zeit in Anspruch nehmen, sagte Polizeisprecher Thalmeier lediglich. Auch der genaue Tatzeitpunkt habe noch nicht eingegrenzt werden können, hieß es weiter. Die Ermittler wollen vorerst auch das Ergebnis der Obduktion nicht mitteilen. Noch am Sonntag wurde mit der Befragung von Nachbarn begonnen, wie Thalmeier berichtete.



Der Tatort ist ein typisches oberbayerisches Landhaus: viel Holz, ein gepflegter Garten, gesäumt von einer hohen Thujahecke. Einige Rollläden an den Fernstern waren am Sonntag heruntergelassen. Beamte der Spurensicherung in weißen Overalls gingen ein und aus.



Nachbarn in dem vielleicht zwei Dutzend Häuser großen Weiler wichen am Tag nach der Entdeckung des Gewaltverbrechens Fragen von Reportern und Kamerateams aus. Natürlich kenne sie die Bewohner des Hauses, in dem die schreckliche Tat passiert ist, meinte eine Nachbarin lediglich, ansonsten wolle sie aber nichts sagen. Ein Hausbesitzer schickte die Journalisten weg. "Hier will das keiner", sagte er, als Fragen gestellt wurden, "verlassen sie mein Grundstück." Derweil spielte im Garten nebenan eine Schar Kinder unbekümmert.