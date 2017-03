Norweger übernehmen Berliner Flüchtlingsheim

Das Geschäft mit der Unterbringung von Zehntausenden Flüchtlingen in Berlin lockt nach Informationen der "Berliner Morgenpost" inzwischen auch Bieter aus anderen Staaten an. Mit dem norwegischen Konzern Hero Norge AS habe jetzt erstmals ein ausländischer Bewerber vom Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten den Zuschlag für den Betrieb von Flüchtlingsheimen in Berlin erhalten, schreibt die Zeitung in ihrer Montagsausgabe.



Die Norweger übernehmen demnach die in einem neuen Modularbau eingerichtete Gemeinschaftsunterkunft an der Wittenberger Straße in Marzahn mit 450 Bewohnern. Auch soll die Firma ein Containerdorf in Marzahn managen.



Die Firma aus Norwegen gelte als eines der größten Unternehmen seiner Art in Europa gelten. Für sie sei es das erste Engagement außerhalb Skandinaviens, wo sie bereits 70 Unterkünfte in Norwegen und Schweden betreiben. Konzernchef Kristian Adolfsen habe den großen und als lukrativ angesehenen deutschen Markt aber schon länger im Blick, schreibt die "Berliner Morgenpost" weiter.