Nokia stellt Neuauflage des Klassikers 3310 vor

von DPA

Die Gerüchte haben gestimmt, jedenfalls teilweise. Als Schlusspunkt der Pressekonferenz zum Mobile World Congress hat Nokia-Markeninhaber HMD eine Neuauflage des Klassikers Nokia 3310 vorgestellt. In der Form dem Ur-Ahn ähnlich, aber etwas runder, dünner und vor allem moderner ist es. Statt schwarz auf hellgrün ist das 2,4 Zoll große Display nun vollfarbig. Geladen wird es per USB-Stecker und auch eine Kamera ist nun an Bord.



Gespeichert wird wahlweise auf historisch kleinen 16 Megabyte internem Speicher oder Micro-SD-Karten. Das neue 3310 ist außerdem Dual-SIM-fähig. Bis zu einen Monat Standbyzeit verspricht Firmenchef Arto Nummela außerdem.



Für Snake-Veteranen ist eine Neuauflage des Handyspiele-Klassikers installiert. Der rustikale Charme des Originals ist allerdings weitgehend verloren gegangen - bei Telefon und Spiel. Rund 50 Euro soll das neue 3310 kosten.



Drei neue Smartphones

Außerdem wird Nokia noch vor dem Sommer drei Android-Smartphones auf den Markt bringen. Das hat Juho Sarvikas, Manager beim Nokia-Markeninhaber HMD Global auf dem Kongress angekündigt. Preislich zwischen 139 und 299 Euro angesiedelt, bedienen Nokia 3, Nokia 5 und Nokia 6 Einsteiger- und Mittelklasse. Ungewöhnlich in dieser Preisklasse: Nokia schickt alle drei Modelle mit Android 7 ins Rennen und verspricht monatliche Sicherheits- und Funktionsupdates.



Im bereits in China erhältlichen Nokia 6 mit 5,5 Zoll Full-HD-Display (1080 zu 1920 Pixel) steckt ein Snapdragon 430, bis zu 4 Gigabyte (GB) Arbeitsspeicher und bis zu 64 GB Festspeicher. Dazu kommen eine 16 Megapixel (MP) auflösende Hauptkamera, LTE und Dolby-Atmos-zertifizierte Lautsprecher. Die Standardversion mit 3 GB Arbeitsspeicher und 32 GB Festspeicher kostet 229 Euro, die Sonderausführung mit 64 GB Speicher und 4 GB Arbeitsspeicher 299 Euro.



Etwas kleiner ist das Nokia 5. Es verfügt über ein 5,2 Zoll großes HD-Display (720 zu 1280 Pixel), 2 GB Arbeitsspeicher und 16 GB Festspeicher. Die Kamera kommt auf 13 MP, die Frontkamera auf 8 MP. Der Preis: 189 Euro.

Im Einsteigersegment positioniert Nokia das Nokia 3. Mit seinem 5 Zoll großen HD-Bildschirm, 2 GB Arbeitsspeicher und 16 GB Festspeicher, einem Vierkernprozessor und zwei 8-MP-Kameras ist es für rund 140 Euro zu haben.