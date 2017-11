Niederbayern: Zwei Männer tot in Sauna gefunden

Beim abendlichen Saunagang sind in einem Wohnhaus in Niederbayern zwei Senioren ums Leben gekommen. Wie die 76 und 80 Jahre alten Männer gestorben seien, sei noch unklar, teilte die Polizei am Montag mit. Die Ehefrau des 80-Jährigen hatte die Leichen bereits am vergangenen Donnerstag in der Heimsauna in Deggendorf entdeckt. Die Obduktion der Leichen ergab laut Polizei keine Hinweise auf Fremdverschulden oder Gewalteinwirkung. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.



Die beiden Männer hätten sich regelmäßig zum Saunaabend getroffen, berichtete die "Passauer Neue Presse". Als sie am Donnerstagabend nach einiger Zeit nicht aus dem Keller zurückgekehrt seien, habe die Ehefrau nachgesehen und dabei den schrecklichen Fund gemacht.



In den vergangenen Jahren gab es immer wieder ähnliche Todesfälle. So starb 2014 in Euskirchen im Rheinland ein 91 Jahre alter Mann beim Saunabad. Eine Mitarbeiterin eines Pflegedienstes fand damals die Leiche. Ebenfalls 2014 kam im schwäbischen Ravensburg ein 57-Jähriger beim Schwitzen ums Leben. Todesursache war wohl Kreislaufversagen. Von einem Unglücksfall gingen die Ermittler auch 2013 beim Tod von drei Männern in einer Sauna in Ennepetal in Nordrhein-Westfalen aus.