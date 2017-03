Neue Frisuren und alte Hits - die Kelly Family ist wieder da

von DPA

Es ist jetzt rund zwei Jahrzehnte her, dass eine Großfamilie mit langem, wallendem Haar Teenies in Wallung versetzte und reihenweise in Ohnmacht fallen ließ. Wer nichts anfangen konnte mit diesem Phänomen, der entwickelte nicht selten eine leidenschaftliche Ablehnung. Die Kelly Family gehörte in den 1990er Jahren gleichzeitig zu den beliebtesten und umstrittensten Protagonisten im "Bravo"-Universum.



Mit über 20 Millionen verkauften Tonträgern gehörten sie, die ihre Karriere als Straßenmusiker starteten, in alten Bussen und auf einem Boot lebten, nach Angaben ihrer Plattenfirma zu den erfolgreichsten irischen Bands aller Zeiten. Das Album "Over The Hump" wird der meistverkaufte Longplayer der deutschen Musikgeschichte. Nach ihrem Durchbruch 1994 spielten die Kellys Konzerte vor bis zu 250 000 Fans - vor rund 20 Jahren aber war Schluss damit, und einige Kellys machten eher solo von sich reden.



Erstes Konzert in 18 Minuten ausverkauft

Maite Kelly gewann die RTL-Show "Let's Dance" und singt inzwischen deutschen Schlager, Paddy Kelly (in den 1990ern auch dank des passenden Alters der erklärte Publikumsliebling) ging erst ins Kloster und singt inzwischen auch alleine, und Extrem-Sportler Joey Kelly machte gefühlt bei allen Wettbewerben mit, zu denen Stefan Raab ihn jemals aufgefordert hat.



Maite und Paddy fehlen zwar nun bei der großen Reunion, die nicht nur das neue Album "We Got Love" mit neu aufgenommenen, alten Songs umfasst, sondern auch drei große Konzerte in Dortmund im Mai und eine Tour im kommenden Jahr. Das erste Konzert war innerhalb von 18 Minuten ausverkauft, auch für die Zusatzshows gibt es nach Angaben der Plattenfirma keine Karten mehr.



Joey ist aber beim Comeback dabei - ebenso wie Angelo Kelly, der kleine Junge von damals, der glockenhell und mit Engelslocken einen der größten Kelly-Erfolge, "An Angel", sang und die Fans damals zu Tränen rührte. Heute singt seine elfjährige Tochter Emma das Lied mit ihm, weil er seit seinem Stimmbruch die hohen Töne nicht mehr hinkriegt.



"Es ist einfach in der DNA drin"

"Als wir das erste Mal zusammen in einem Kreis standen und zusammen gesungen haben in diesem typischen Kelly-Chor, da war es so, als wäre nichts gewesen", sagt der inzwischen 35 Jahre alte Fünffach-Vater Angelo Kelly im Interview der Deutschen Presse-Agentur über das Comeback. "Der Chor stand nach 20 Jahren da wie eine Eins. Das ist einfach in der DNA drin und das kriegt man nicht weg. Das war schon der Knaller."



Die Kelly Family hat für das Album die wichtigsten Songs ihrer Bandgeschichte wie "I Can't Help Myself" oder "Fell in Love With An Alien" neu aufgenommen, auch wenn Vieles - wahrscheinlich zur Freude alter Fans - nahezu unverändert klingt. Nur dort, wo sonst die Stimme von Leadsänger Paddy erklang, ist jetzt oft Angelo zu hören, der keine Engelslocken, dafür inzwischen aber eine erwachsene und mehr als brauchbare Stimme hat.



Es sind aber auch fünf neuaufgenommene Lieder wie der Titelsong "We Got Love" dabei, die zwar auch den unverkennbaren Kelly-Sound haben - aber ein bisschen moderner und temporeicher klingen als die vor allem Nostalgie weckenden alten Titel. Die erste Single ist mit "Nanana" ein Kelly-Klassiker. Heute müsse sich die Band beim Singen allerdings mehr Mühe geben, betont Angelo: "Ich singe nicht mehr wie mit zwölf und wir sehen auch nicht mehr so knackig aus. Wir müssen heute besser singen, damit das nicht auffällt."