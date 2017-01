Neu bei Twitter: Mehr Platz in Tweets

Mehr als 140 Zeichen pro Tweet - so funktioniert's



Jetzt kannst du mit 140 Zeichen noch mehr sagen. Fotos, Videos, GIFs und andere Formate werden nicht mehr mitgezählt pic.twitter.com/8tYjFeOX5O — Twitter Deutschland (@TwitterDE) 19. September 2016



Twitter will stärker auf Videos setzen



Twitter schraubt wie angekündigt an seiner Begrenzung der Tweet-Länge. Bisher galt die Regel: Länger als 140 Zeichen darf ein Tweet nicht sein. Diese Praxis ändert sich nun zum Teil, wie Twitter mitteilt.Anhänge wie Fotos oder Videos, aber auch Zeichen von Retweets sowie Twitter-Umfragen würden nicht mehr bei der 140-Zeichen-Obergrenze mitgezählt, twitterte das US-Unternehmen. Im harten Kampf um User will Twitter damit seinen Kunden wohl etwas mehr Spielraum geben.Die neue Funktion ist für Nutzer ab sofort automatisch freigeschaltet.Twitter testet im Moment auch, die Namen adressierter Nutzer in Antworten nicht zu den 140 Zeichen eines Tweets zu zählen. Sollte Twitter diese Praxis ändern, werde der Name der adressierten Nutzer nicht mehr automatisch in den Tweet eingefügt und damit nicht mehr zu den 140 Zeichen addiert, erläutert das Unternehmen in seinem Support-Bereich. Ob und wann auch diese Funktion eingeführt wird, ist noch offen.Konzernchef Jack Dorsey hatte unlängst angekündigt, dass er unter anderem stärker auf Videos setzen will, um seinen Dienst aus der Krise zu holen. Denn Twitter kämpft zehn Jahre nach seiner Gründung mit Problemen. Die Zahl der Nutzer steckt bei rund 300 Millionen fest und wächst nur langsam.Auch Konkurrent Facebook mit mehr als 1,6 Milliarden Mitgliedern konzentriert sich massiv auf Video und Livestreaming, bei dem die Szenen direkt ins Netz übertragen werden. Diesen Trend wiederum hatte Twitter mit seiner Livestreaming-App Periscope angestoßen.