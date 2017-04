Stippend zur großen Liebe: "Naked Attraction" läuft ab Mai auf RTL II

RTL II setzt auf nackte Tatsachen: Bei seiner neuen Show "Naked Attraction - Dating hautnah" präsentieren sich die Kandidaten hüllenlos. Präsentiert wird das Format von Moderatorin Milka Loff Fernandes, wie der Privatsender am Montag in München mitteilte. Geplant sind zunächst vier Folgen der neuen Dating-Show. Die erste Folge ist für Montag, den 8. Mai um 22.15 Uhr geplant.



Auf den Körper kommt es an, das Gesicht ist Nebensache

Das Konzept: ein Single und sechs Kandidaten, die in sechs Boxen stehen und sich schrittweise entblättern. Ihr Gesicht wird erst ganz am Schluss enthüllt. Bis dahin sind nur Po, Schultern oder Becken Anhaltspunkte für den Single, wen er wohl näher kennenlernen möchte und wen er eher uninteressant findet.



Neben nackten Körpern verspricht RTL II auch wissenschaftliche Fakten rund ums Thema Partnerwahl, die den Zuschauern verständlich machen sollen, was hinter sexueller Anziehung steckt.