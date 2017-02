Nachruf für Peter Lustig: Heute vor einem Jahr starb der "Löwenzahn"-Moderator

Peter Lustig: Ein Kindheitsheld im Bauwagen





25 Jahre lang moderierte Peter Lustig "Löwenzahn"



Blaue Latzhose, Nickelbrille und immer eine Weisheit für seine Zuschauer parat. Der ZDF-Moderator von "Löwenzahn" starb am 23. Februar 2016 im Alter von 78 Jahren an Organversagen im Kreis seiner Familie. "Über 25 Jahre war er eine Institution im deutschen Kinderfernsehen und das Gesicht der ZDF-Kultsendung "Löwenzahn"", erklärte Programmdirektor Norbert Himmler 2016 in Gedenken an Peter Lustig. "Wir werden den Mann, der Kinder und Erwachsene immer wieder zu überraschenden Erkenntnissen geführt hat, in lebendiger Erinnerung behalten."Mehrere Generationen von Kindern sind mit seinen Weisheiten und anschaulichen Erklärungen über Natur und Technik aufgewachsen. Aber auch für Eltern wird Peter Lustig mit seinem großväterlichen Charme in Erinnerung bleiben. Nach jeder Sendung verabschiedete er sich mit den Worten "Heute Abend kommt nichts mehr. Also abschalten, tschüss." von seinen Zuschauern.Peter Lustig wurde in Breslau geboren. Er war gelernter Rundfunkmechaniker und studierter Elektrotechniker und kam als Tonmeister zum ZDF. Der Sender holte Lustig 1979 für die Reihe "Pusteblume" - dem "Löwenzahn"-Vorgänger - vor die Kamera. 25 Jahre lang moderierte Lustig "Löwenzahn", ehe er im Herbst 2005 seinem kultigen Bauwagen und seinem Nachbarn Herr Paschulke Lebewohl sagte. Zwei Jahre später erhielt er für seine Rolle in der deutschen TV-Landschaft das Bundesverdienstkreuz am Bande.