Nachbar versuchte noch zu helfen - 83-Jährige stirbt bei Brand

von DPA

Eine 83 Jahre alte Frau ist bei einem Brand in ihrer Frankfurter Wohnung ums Leben gekommen. Ein Nachbar aus dem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Nordend habe in der Nacht zum Mittwoch noch versucht, die Flammen auf dem Körper der Frau zu löschen, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch.



Der Helfer sei durch den Alarm eines Rauchmelders auf den Brand aufmerksam geworden, habe sich Zutritt zu der Wohnung verschafft und die Frau im Badezimmer gefunden.



Die 83-Jährige wollte sich dort nach Angaben der Polizei selbst löschen. Der Nachbar habe ihr kurz geholfen, musste dann aber die Wohnung wegen des starken Rauchs verlassen.



Die Frau erlag noch im Badezimmer ihren Verletzungen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatte sie zuvor im Bett geraucht und war eingeschlafen. Als sie wieder aufwachte, habe ihre Kleidung teilweise in Flammen gestanden. Sie schaffte es noch ins Badezimmer, starb dort aber schließlich.



Den Brand in der Wohnung konnte die Feuerwehr schnell löschen.