Nach fast zehn Jahren und 789 Millionen Euro: Das ist die Elbphilharmonie

Der große Saal bietet 2100 Menschen Platz

Die Hamburger Elbphilharmonie ist feierlich eröffnet worden. Bundespräsident Joachim Gauck nannte das spektakuläre Konzerthaus in der Hafencity ein "Juwel der Kulturnation Deutschland".Nach dem Festakt war ein Konzert des NDR Elbphilharmonieorchesters unter Leitung von Chefdirigent Thomas Hengelbrock geplant. Auf dem Programm - einer musikalischen Reise durch die Zeit - standen unter anderem Werke von Beethoven, Cavalieri, Liebermann, Messiaen, Praetorius, Rihm, Wagner und Zimmermann.In der Umgebung des Konzerthauses galten am Mittwoch strengste Sicherheitsvorkehrungen. Die anliegenden Straßen waren seit dem frühen Nachmittag mit Betonpollern für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Der NDR übertrug die Eröffnungsveranstaltung live im Hörfunk und im Fernsehen. Am Abend gab es trotz heftigen Sturms an der Außenfassade der Elbphilharmonie eine Lichtinszenierung, die mit Dutzenden von Lasern die musikalischen Klänge von innen synchron in optische Signale nach draußen übertrug.Der große Konzertsaal der 110 Meter hohen "Elphi" hat 2.100 Plätze, der kleine Saal bietet über 500 Besuchern Platz. Im achten Obergeschoss des Gebäudes befindet sich auf rund 37 Metern Höhe die Aussichtsplattform "Plaza". Von einem Umgang im Freien bieten sich dem Besucher spektakuläre Blicke auf die Hamburger Innenstadt, die Elbe, den Hafen und die Hafencity. Zum Gesamtkomplex gehören auch ein 5-Sterne-Hotel, gastronomische Einrichtungen und ein Parkhaus.Der insgesamt neunjährigen Bauzeit waren mehrjährige Planungsphasen vorausgegangen. Als 2006 der Bauantrag gestellt wurde, lagen die veranschlagten Kosten für die Elbphilharmonie bei rund 240 Millionen Euro. Zwischendrin stockte der Bau mehrfach wegen Unstimmigkeiten zwischen Architekten, dem Bauherren und der Baufirma. Nach Abschluss aller Arbeiten waren die Kosten auf 789 Millionen Euro gestiegen.