Nach Treffen mit Internet-Flirt: 13-Jährige wird vermisst

Seit Samstagnachmittag, 10.12.2016, wird die 13-jährige Sascha Alexa Matheis aus Vallendar bei Koblenz am Rhein vermisst.



Laut Polizei hatte sie in Koblenz ein Treffen mit einem noch unbekannten jungen Mann vereinbart, mit dem sie offenbar seit geraumer Zeit per Chat in sozialen Medien Kontakt hatte.



Zeugen wollen Sascha in Begleitung eines jungen Mannes noch an diesem Samstagnachmittag in der Innenstadt von Koblenz gesehen haben.



Sascha Alexa ist etwa 1,55 Meter groß, 55 Kilogramm schwer und hat lange blonde Haare. Zuletzt war sie mit einer hellblauen Jeans, einem grünen Kapuzenpulli, hellen Winterjacke und schwarzen Schuhen bekleidet und führte eine kleine schwarze Umhängetasche mit.



Seit diesem Zeitpunkt ist sie nicht mehr erreichbar und unbekannten Aufenthalts. Die Polizei wendet sich daher an die Öffentlichkeit und erbittet sachdienliche Hinweise unter 0261/1031 oder 0261/1032690.





Für unsere Facebook-Fans:

Diese Vermisstenmeldung der Polizei wird von inFranken.de aktualisiert und anonymisiert, sobald die Person wieder gefunden wurde. Wir haben uns auf Facebook dazu entschlossen, keine Bilder und Namen von Vermissten mehr zu veröffentlichen, da sie durch das Teilen weiterhin im Netz stehen, auch wenn die oder der Vermisste wohl behalten wieder gefunden wurde. Wir wollen somit verhindern, dass gegen Persönlichkeitsrechte verstoßen wird.