Nach Mord in Leipzig: Polizei fahndet nach 21-Jährigen

Am 21. Oktober 2016, gegen 5.30 Uhr, hat sich in Leipzig-Grünau hinter dem Wohnhaus in der Breisgaustraße 29 eine Auseinandersetzung ereignet, bei der ein 24-Jähriger von zwei Personen getötet wurde.



In dem Ermittlungsverfahren wegen Mordes befindet sich seit dem 27. Oktober ein 20-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Es besteht der dringende Tatverdacht, dass er gemeinschaftlich mit dem 21-jährigen Mehmet C. die Tat begangen hat.



Die Polizei geht derzeit davon aus, dass sich Mehmet C. im Raum Leipzig oder der näheren Umgebung aufhält. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass er in einer anderen deutschen Stadt untergetaucht ist. So gibt es Anhaltspunkte dafür, dass sich der Tatverdächtige im Zeitraum vom 22. bis 27. Oktober in Hamm

(NRW) aufgehalten hat.



Täterbeschreibung

Polizei und Staatsanwaltschaft fahnden auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls nach dem 21-jährigen Mehmet C. Auch die Polizei Mittelfranken hat die Bevölkerung dazu aufgerufen, wichtige Hinweise zum möglichen Täter zu melden. Dieser wird wie folgt beschrieben:



- ca. 1,75 - 1,80 Meter groß

- kräftige Gestalt

- südeuropäischer Phänotyp

- kurzes, glattes, schwarzes Haar

- braune Augen

- spricht sehr gut Deutsch



Wer kann Hinweise geben?

Die Polizei sucht im Zusammenhang mit dem Sachverhalt Zeugen und Hinweisgeber, die zu folgenden Fragen Auskunft geben können:



- Wer hat Mehmet C. seit dem Tattag am 21.Oktober 2016 gesehen?

- Wo hält sich Mehmet C. derzeit auf?

- Zu wem hatte Mehmet C. nach der Tat Kontakt?



Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kripo, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, unter Telefon 0341/966 4 6666 oder oder jeder anderen Polizeidienststelle, zu melden.