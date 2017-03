Nach Leichenfund in Oberndorf: Polizei geht von Familiendrama aus

Nach dem Auffinden eines toten Vaters in einem Haus in Oberndorf (Baden-Württemberg) hat sich für die Ermittler das Bild eines Familiendramas verfestigt. Der 52-Jährige, seine 49-jährige Ehefrau und der 13-jährige Sohn hatten beim Eintreffen der Polizei schwerste Hieb- und Stichverletzungen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Die Frau und der Sohn sind demnach weiter in Lebensgefahr und sind nicht vernehmungsfähig. Was genau in dem Haus passiert ist, ist aber noch unklar. Weitere kriminaltechnische und rechtsmedizinische Untersuchungen sollen neue Erkenntnisse liefern.Es gibt laut Polizei keine Hinweise darauf, dass weitere Personen am Geschehen beteiligt waren. Die Polizei war durch einen Hinweis auf die Notsituation in dem Haus aufmerksam geworden. Näheres wurde dazu nicht mitgeteilt.