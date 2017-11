Nach Boateng-Beleidigung: Sixt führt in Werbung AfD-Politiker Gauland vor

dvd

Sixt sorgt mit seinen provokanten Werbungen immer wieder für Aufregung. Diesmal hat der Autovermieter AfD-Vize Alexander Gauland ins Visier genommen.Aufhänger ist das Interview, in dem Gauland behauptet hatte, dass die Deutschen Nationalspieler Jérôme Boateng nicht als Nachbarn haben wollten . Gauland sagte: "Die Leute finden ihn als Fußballspieler gut. Aber sie wollen einen Boateng nicht als Nachbarn haben."Die Aussage hatte Empörung hervorgerufen. So hatte beispielsweise Justizminister Heiko Maas getwittert: "Einfach niveaulos und inakzeptabel. Wer so redet, entlarvt sich selbst - und das nicht nur als schlechter Nachbar."Diese Kritik hat der Autovermieter nun aufgenommen und auf seinem aktuellen Reklameplakat verarbeitet. Darauf ist Gauland zu sehen und ein Umzugs-Lkw von Sixt. Darunter steht der Text: "Für alle, die einen Gauland in der Nachbarschaft haben. (Jetzt einen günstigen Umzugs-Lkw mieten unter sixt.de)"