NSA-Ausschuss:"Habe ja auch nichts gewusst" - Merkel relativiert Aussage

von DPA

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hält weiter an ihrem Satz "Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht" aus dem Jahr 2013 fest.



"Er hat meine Überzeugung wiedergegeben, die ich davon habe, was Nachrichtendienste tun sollten", sagte die Kanzlerin am Donnerstag vor dem NSA-Untersuchungsausschuss. Sie "habe ja auch nichts gewusst, wissen können", was in dem Bereich in Deutschland gemacht worden sei. Sie habe sich auch nicht damit beschäftigt. "Er (der Satz) schien mir damals eher eine Trivialität aus deutscher Perspektive."



Reaktion auf Handy-Affäre

Mit dem Satz hatte Merkel 2013 auf den mutmaßlichen Lauschangriff des US-Geheimdienstes NSA auf ihr Handy reagiert. Inzwischen ist allerdings klar, dass auch der Bundesnachrichtendienst (BND) seinerseits über Jahre befreundete Partner, Regierungen sowie Institutionen mit bestimmten Suchbegriffen (Selektoren) ausgespäht hat. Dazu zählen E-Mail-Adressen, Telefonnummern oder IP-Adressen.



Die Opposition wirft Merkel hingegen vor, ihre Absage an Spionage unter Freunden wider besseren Wissens gemacht zu haben, um in der Bevölkerung gut dazustehen.





Kanzleramt hat Aufsicht über den BND

Die Aufsicht über den BND liegt beim Kanzleramt. Mit Blick auf die BND-eigenen Ausspähungen sagte Merkel, man sei "auf Dinge gestoßen, die gegen diesen Satz verstoßen, deshalb ist er nicht falsch."



Die Kanzlerin war zum Abschluss jahrelanger Vernehmungen als Zeugin vor dem Ausschuss geladen. Dabei ging es vor allem um die Frage, was sie wann über die Spähpraxis des BND wusste.



Merkel betonte bei ihrer Aussage zudem die Bedeutung des Schutzes der Privatsphäre, aber auch vor den Terror-Gefahren. "Immer gilt es aufs Neue, die richtige Balance zwischen Freiheit und Sicherheit zu finden", sagte Merkel. Dies sei bereits ihre Haltung gewesen, als sie im Juni 2013 aus den Medien erfahren habe, dass der US-Geheimdienst NSA "Datensammlungsprogramme" unterhalte.



Grüne erwarteten "Tag der Wahrheit"

Von der Vernehmung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag im NSA-Untersuchungsausschuss erwarteten die Grünen einen "Tag der Wahrheit und Klarheit". Es sei "ein Tag, an dem die Kanzlerin zeigen muss, ob sie glaubwürdig ist", sagte der Grünen-Abgeordnete Hans-Christian Ströbele am Dienstag in Berlin. Angesichts des anstehenden Wahlkampfs habe er aber seine Zweifel.





Aussagen plausibel

Der Vorsitzende des NSA-Untersuchungsausschusses, Patrick Sensburg, hält es für schlüssig, dass Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nicht über die Ausspähungen des Bundesnachrichtendienstes (BND) im Bilde gewesen war. "Das scheint mir mehr als plausibel, macht es aber nicht besser", sagte der CDU-Politiker am Donnerstag im Deutschlandfunk.



"Es ist ein grober Fehler, der im Bundesnachrichtendienst entstanden ist, weil man nicht gemeldet hat, was für Dinge passieren", sagte Sensburg. Es scheine, als ob eine Abteilung eine Art Eigenleben geführt habe - nicht einmal der Präsident der Behörde habe Bescheid gewusst.





Armutszeugnis für Merkel

Merkel tue mit ihren "spärlichen Äußerungen" so, als wisse sie nicht, was im eigenen Dienst vor sich gehe, kritisierte der SPD-Obmann im Ausschuss, Christian Flisek, im ZDF-"Morgenmagazin". "Das ist ein Stück weit natürlich ein Armutszeugnis." Als oberste Aufseherin der Geheimdienste hätte sie wissen müssen und sollen, was geschieht. Er habe den Eindruck, "dass sie gar nicht alle Informationen über die Geheimdienste an sich herangetragen haben will".



Der SPD-Vertreter in dem Untersuchungsgremium, Christian Flisek, sagte der dpa, Merkel habe sich mit ihrem Ausspruch eindeutig festgelegt. "Dass Abhören unter Freunden beim BND noch jahrelang gang und gäbe war - unter der Aufsicht des Bundeskanzleramtes - das ist ein schweres organisatorisches Versagen in ihrem Verantwortungsbereich."



"Einer der größten Geheimdienstskandale"

Nach Ansicht der Linken-Bundestagsfraktion ist die BND-Spähaffäre eine der "größten aber auch folgenlosensten Geheimdienstskandale in der Geschichte der Bundesrepublik". Die Rechtsverstöße des BND seien "Schwarz auf Weiß" dokumentiert, sagte die Linken-Obfrau im Ausschuss, Martina Renner. Die Frage stelle sich, ob Merkel als Kanzlerin mit Richtlinienkompetenz nicht gezwungen sei, Konsequenzen zu ziehen - um auch solcherlei Vorgänge für die Zukunft auszuschließen. Renner meinte, der Ausschuss habe viele Erkenntnisse gebracht - etwa über die massenhafte Datenspionage nicht nur der NSA, sondern auch des BND.





Hintergrund

Merkels Aussage bildet voraussichtlich den Abschluss der Vernehmungen, nachdem der Ausschuss fast drei Jahre in weit mehr als 100 Sitzungen die Datenspionage der NSA, des BND und anderer Staaten ausgeleuchtet hat.



Er wurde gegründet, nachdem der ehemalige NSA-Mitarbeiter Edward Snowden im Sommer 2013 die gigantischen, globalen Überwachungsaktionen des US-Geheimdiensts öffentlich gemacht hatte. Immer neue Enthüllungen in den Medien sorgten im damaligen Bundestagswahlkampf für viele Schlagzeilen. Die Bundesregierung scheiterte 2013 mit dem Bemühen, ein No-Spy-Abkommen mit den USA abzuschließen.



Ihren Abschlussbericht wollen die Parlamentarier Ende Juni vorstellen.