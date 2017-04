Mysteriöse Päckchen mit Drogen werden an Ostfriesische Inseln angeschwemmt

von DPA

Da hat jemand wohl etwas verloren: Elf Päckchen mit Drogen sind in den vergangenen Tagen auf den drei Ostfriesischen Inseln Borkum, Baltrum und Norderney gestrandet. Sie enthielten Kokain, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Aurich am Mittwoch mit.



Päckchen mit Drogen am Strand

Der Marktwert beim Straßenverkauf wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Wer die ziegelsteingroßen Pate mit schwarzer Folienhülle findet und nicht bei der Polizei abgibt, müsse mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen, warnten die Ermittler.



Über die Herkunft der Drogen ist bisher nichts bekannt. Die Behörden prüfen einen Zusammenhang mit ähnlichen Funden an der belgischen Küste. Dort hatte die Polizei Anfang April mehr als eine Tonne Kokain in zwei Dutzend Sporttaschen aus der Nordsee gefischt.