Mutter mit 3,2 Promille am Steuer erwischt - Kind (10) saß mit im Auto

Im thüringischen Rudolstadt hat die Polizei am Donnerstagabend eine Autofahrerin gestoppt, die laut Atemtest mit über drei Promille am Steuer saß - und ihr Kind dabei hatte.



Laut Polizeibericht war die Frau den Beamten gegen 19.45 Uhr bei einer Streifenfahrt aufgefallen, weil sie beim Abbiegen nicht blinkte und auch keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Bei der folgenden Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der zehn Jahre alte Sohn der Frau auf dem Beifahrersitz saß und ebenfalls nicht angeschnallt war. Außerdem bemerkten sie deutlichen Alkoholgeruch bei der Fahrerin.



Ein Test ergab 3,2 Promille, weshalb die Beamten die Weiterfahrt untersagten, Fahrzeugschlüssel und Führerschein der Frau sicherstellten. Die 38-jährige Mutter musste mit zur Blutentnahme. An ihrem Wagen wurden außerdem frische Unfallspuren entdeckt, offenbar hatte die Frau kurz zuvor einen VW-Transporter beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 3000 Euro.