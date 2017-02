Münchner Eisbärenbaby traut sich erstmals nach draußen

Noch etwas tapsig auf den Beinen, aber schon zielstrebig hat sich das Eisbärenbaby im Münchner Tierpark Hellabrunn erstmals ins Freigehege gewagt.In Begleitung der Mama verließ die kleine Eisbärin am Freitag das Mutter-Kind-Haus nach etwas mehr als drei Monaten und erkundete die neue Umgebung. Ab sofort öffnen die Tierpfleger jeden Tag das Tor nach draußen und so haben Tierpark-Besucher jetzt die Chance, die Kleine zu sehen."Giovanna hat sich schon in den letzten drei Monaten als geduldige und routinierte Mutter gezeigt. Es macht viel Freude, nun zu beobachten, wie sie ihrem Jungtier die Welt außerhalb des Mutter-Kind-Hauses zeigt", sagte Tierpark-Direktor Rasem Baban.Einen Namen hat das Eisbärenbaby noch nicht. Derzeit können Tierpark-Besucher und Eisbärenfans online über sieben Vorschläge abstimmen, die alle mit dem Buchstaben Q beginnen.Am 23. März soll die Entscheidung fallen.