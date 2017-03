München: Katze war in Waschmaschine gefangen - Feuerwehrmann rettet Tier das Leben

Der Feuerwehrmann erklärte der Frau, wie sie die Katze retten kann



Wie die Feuerwehr München am Mittwoch auf ihrer Facebook-Seite berichtet, ging der Notruf um 15.20 Uhr bei der Leitstelle ein. Eine Frau wählte die "112" und berichtete völlig aufgelöst, dass ihre Katze in der Waschmaschine sitzt, die Türe zu sei und Wasser in die Maschine läuft.Der Feuerwehrmann, der den Ernst der Lage sofort erkannte, wies die Dame an, sofort die Waschmaschine abzuschalten.Danach erklärte er der Frau und zwei anwesenden Männern, wie man das Wasser mittels Flusensieb ablassen kann.Das Vorhaben glückte und die Katze konnte mit der der Notentriegelung der Türe unbeschadet - ohne Schleudertrauma - aus der Wäschetrommel gerettet werden. Im Januar erst rettete ein Feuerwehrmann einem Säugling in Düsseldorf das Leben , als es plötzlich nicht mehr atmete. Der Feuerwehrler erklärte der Mutter am Telefon, was sie tun muss.