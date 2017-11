München: Geländewagen überrollt Kind und schleift es mit

Ein drei Jahre alter Bub ist im Münchner Stadtteil Giesing von einem Geländewagen erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der Junge stand am Donnerstagabend mit seinem Kinderfahrrad auf einer Verkehrsinsel, als ihn der 66 Jahre alte Fahrer bei einem Wendemanöver übersah, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Kind wurde mit seinem Rad unter den Wagen gezogen und überrollt.



Der 66-Jährige fuhr weiter, ohne anzuhalten. Doch nach rund zehn Metern hielt ihn eine Passantin auf, die den Unfall beobachtet hatte. Der Mann gab später an, den Unfall nicht bemerkt zu haben. Wegen des Verdachts auf Fahren unter Alkoholeinfluss wurde eine Blutentnahme bei ihm angeordnet. Der Dreijährige wurde in eine Kinderklinik gebracht.