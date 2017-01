Moosburg in Oberbayern: Jugendliche prügeln auf Obdachlosen ein und rauben ihn aus

Der 54-jährige Obdachlose hatte sich in der Nacht zu Donnerstag im Vorraum einer Bank aufgewärmt, wie die Polizei mitteilte. Plötzlich betraten zwei mit Schals vermummte Männer den Vorraum und forderten den 54-Jährigen in akzentfreiem Hochdeutsch auf, sein Bargeld herauszugeben. "Dann schlugen sie den Obdachlosen mehrmals, traten mit den Füßen auf ihn ein und durchsuchten ihn." Sein Geld nahmen die beiden mit.



Das Opfer erlitt Prellungen und suchte Hilfe bei der Polizei. "Wir glauben dem Mann", sagte ein Sprecher. Der Ausgeraubte habe zwar keinen festen Wohnsitz, lebe aber dauerhaft in Moosburg. Er sei zum Glück nicht schlimmer verletzt.