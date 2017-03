Mann bedroht Elfjährigen mit Messer - der schlägt ihn mit Skateroller nieder

Der elfjähriger Junge wurde am Donnerstag gegen 18.20 Uhr auf der Straße in Mönchengladbach von einem bislang unbekannten Autofahrer angesprochen und, als er auf dessen Ansprache nicht entsprechend reagiert, mit einem Messer bedroht. Das berichtet die Polizei am Freitag.



Der Junge kam von der Skaterbahn, war auf dem Nachhauseweg und fuhr auf seinem hellgrünen Skateroller in Richtung Wickrathberg. Dabei benutzte er den Gehweg.



Plötzlich bemerkte er einen silbernen Kombi, der aus Richtung Wickrath kommend in seine Richtung fuhr. Als der Wagen sich in seiner Höhe befand, fuhr er langsamer und der Fahrer forderte ihn durch das geöffnete Beifahrerfenster auf, kurz stehen zu bleiben.



Der Bub hielt dann - ebenso wie der unbekannte Fahrer. Der unbekannte Mann meinte, er habe ein Geschenk für ihn und öffnete den Kofferraum seines Kombis, um ihm einen braunen Karton, der wie ein Paket aussah, zu zeigen.



Der Mann bedrohte den Jungen mit einem Messer

Der Junge wollte das Geschenk aber nicht sehen und stattdessen mit seinem Roller weiterfahren, als der Unbekannte ihn ein weiteres Mal aufforderte, kurz stehen zu bleiben. Daraufhin holte der Unbekannte ein Springmesser aus seiner Hosentasche, ging drohend auf den Jungen zu und machte den Anschein, als wolle er ihn ergreifen, woraufhin der Junge seinen Tretroller hochzog und den Mann damit im Gesicht traf.



Der Unbekannte stürzte daraufhin zu Boden und verlor das Messer. Der Junge nutzte diesen Moment und flüchtete in Richtung Wickrathberg.



Als er sich bei seiner Flucht umdrehte, sah er, dass der Mann sich aufgerappelt hatte. Er hielt sich ein Auge und blutete. Anschließend fuhr er mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Autobahn davon, wobei er anfangs gleich mehrere andere Fahrzeuge überholte.



Beschreibung des Unbekannten: Ende 50, Anfang 60 und etwa 1,80 Meter groß. Kräftige Figur mit Bauch, vermutlich Deutscher, mit akzentfreier Aussprache. Er trug einen schwarzen Kapuzenpulli und hatte die Kapuze übergezogen. Dazu trug er eine dunkle Sonnenbrille mit dunklen Gläsern. Erkennbar war weiter ein bräunlicher Kinnbart, kein Oberlippenbart. Bekleidet war er zudem mit einer hellblauen Jeans und schwarzen Schuhen von Nike. Markant ist eine von ihm getragene dicke goldene Panzerkette mit einem mit Steinen besetzten Dollarzeichen als Anhänger. Diese Kette trug er über dem Pullover.



Als Fahrzeug benutzte er einen silberfarbenen oder silbergrauen, gepflegten und ziemlich neuwertig erscheinenden Kombi. Dessen hintere Scheiben und Heckscheibe sind getönt. Auf der Heckscheibe ist zudem rechtsseitig eine Raute von Borussia Mönchengladbach aufgeklebt.



Die Polizei sucht nun Hinweise zu Personen mit zutreffender Beschreibung und frischer Gesichtsverletzung. Auch mögliche Zeugen des Vorfalls sowie Hinweisgeber zu dem Unbekannten und seinem Fahrzeug werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 02161-290 zu melden. dvd